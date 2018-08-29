Уже завтра, 30 августа, зрители телеканала СТБ увидят первый выпуск «Зважені та щасливі»-8. Новый, семейный сезон растопит не только лишний вес участников, но и холодные сердца! Мечты родителей и детей шокируют и затронут за живое даже строгих тренеров. Чем именно? Смотрите в премьерном выпуске!

Пары тонут в ссорах и лишних килограммах, надевая спасательный жилет из пирожных и сладостей. Лишний вес создал пропасть в отношениях родных людей и чуть не довел одного из участников до самоубийства. «Зважені та щасливі» – последний шанс сбросить лишние килограммы и осуществить мечту, ради которой пары пришли на проект.

Чтобы мотивировать участников, Слава и Марина Узелковы поделятся своей историей, от которой дрогнет волос на голове даже у строжайшего участника проекта. Неожиданными историями поделятся новый тренер Василий Вирастюк и ведущая Мирослава Ульянина.

В течение многих лет родители и дети накапливали не только общие оскорбления, обвинения, но и жир в своих телах. Кстати, уже на первом испытании сезона участники увидят его собственными глазами.

В этом сезоне тренерам придется справляться с непростым характером подопечных. Марина будет укрощать строптивого Олега, который совсем не привык подчиняться женщинам. Слава займется тренировкой самого тяжелого участника с помощью магии. А самый сильный человек планеты Василий Вирастюк поборется с капризами Жени из Голубой команды. Будьте уверены, аппетит участников исчезнет уже после первого испытания.

Самый весомый итог недели покажет взвешивание. Впервые за всю историю проекта на весы станет тренер! Но почему результаты участников заставят волноваться даже сильнейшего человека планеты?

Какая команда станет победителем, а какая подведет своего наставника в шаге от победы? Кто станет лидером первого взвешивания сезона? Смотрите уже завтра в 20:00 на СТБ.

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