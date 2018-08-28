СТБ и Vaverka Production вчера представили новый сериал «Сдается домик у моря». Это лирическая комедия об оптимистичной одесситке, вынужденной тянуть все свое семейство вместе с курортным сезоном. Шоураннер сериала Алексей Поляков возглавил команду профессионалов, которая работала над производством комедии. Как создавался сериал «Сдается домик у моря», что произошло во время съемок и будет ли продолжение истории — читайте в материале.
Смотреть онлайн сериал Сдается домик у моря 1 серия от 27.08.2018
Смотреть онлайн сериал Сдается домик у моря 2 серия от 27.08.2018
Алексей, расскажите, как возникла идея создания сериала «Сдается домик у моря»? Что вас вдохновило?
На создание сериала нас вдохновили отсутствие отпуска и бурная фантазия (смеется. — Прим. ред.). На самом деле мы просто любим создавать хорошие истории. И вот это одна из тех хороших историй, которую хочется рассказать людям. Мы хотели сделать сериал про Одессу, про семью, про курорт… Мы добивались того, чтобы людям захотелось побывать у нас в домике, захотелось отдохнуть на этом курорте. Чтобы люди, сидя в своих квартирах, окунулись в эту светлую, теплую атмосферу. И опять же, когда сериал будут повторять зимой, это, в принципе, будет такой себе телевизионный «отпускозаменитель». Нашей целью было придумать хорошую историю. И я надеюсь, что у нас это получилось».
«Это одна из тех хороших историй, которую хочется рассказать людям»
Насколько сложно было подобрать колоритных актеров, которые сыграли бы одесситов? Как проходил этот процесс?
Перед кастингом у нас уже были написаны все 20 серий, и мы знали этих персонажей досконально. И потом приходили актеры, а мы уже примеряли образ на каждого из них. Тот, кто попадал в этот пазлик, идеально становился, — вот это и был наш человек. Когда появлялся актер, нужный нам, то тут даже сомнений никаких не возникало. Хороший актер, чувство юмора и попадание в образ — то, чем мы руководствовались при выборе.
Почему вы решили отправиться на поиск актеров в Беларусь?
У нас был довольно большой кастинг. Сначала мы посмотрели претендентов в Украине, а потом поехали в Беларусь. Там ведь тоже большой актерский рынок. И мы это знали, ведь Дмитрий Танкович, Павел Кривчик и я (авторы идеи. — Прим. ред.) — белорусы. На этот счет мы угадали и нашли отличных актеров.
Какие форс-мажоры возникали во время съемок? Наверняка, без них не обошлось…
У нас весь съемочный процесс состоял из форс-мажоров (смеется. — Прим. ред.). На самом деле это был сложный период: начали мы легко, а под конец уже было и интереснее, и тяжелее. Как минимум, основная сложность заключалась в том, что мы снимали лето в ноябре, актеры были в майках и шортах, обливались холодной водой. Это в полной мере жертва ради искусства!
«Вот так получилось, что во время мотора, во время съемки, мы спасли человека!»
Еще один случай забыть просто невозможно. Однажды мы снимали очередную сцену на пляже в Одессе, прямо возле береговой линии. Мотор, камера, снимаем — и вдруг какой-то шум! А ведь это недопустимо, чтобы кто-то кричал и шумел, когда уже началась съемка. Оказалось, что в этот момент один из отдыхающих тонул! И наш камерный инженер Макс, увидев это, бросил свою технику и побежал вытаскивать утопающего! Вот так получилось, что во время мотора, во время съемки, мы спасли человека!
Нацелены ли вы на съемку второй части сериала «Сдается домик у моря»? Ведь хорошие истории должны продолжаться…
Мы работаем для зрителя. Если зрителю понравится наша работа, то мы обязательно откликнемся и сделаем вторую часть. Скажу вам по секрету, у нас уже есть идеи, как продолжить эту историю, и даже есть несколько написанных сценариев.
Ева Николаева
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