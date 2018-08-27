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Телеканал СТБ / Обсуждайте любимый проект онлайн в Facebook

Обсуждайте любимый проект онлайн в Facebook

Телеканал СТБ

Теперь каждый подписчик Телеканала СТБ в Facebook сможет комментировать любимые проекты, пока те транслируются на телевидении. Что для этого нужно и какие передачи будут доступны для обсуждения – узнайте в материале.

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Мы решили, что хотим смотреть любымые шоу вместе с вами и обсуждать их онлайн. То есть пока на ваших телеэкранах транслируется проект, в нашей группе в Facebook вы сможете писать свои комментирии и впечатления, обсуждая события с другими зрителями.

Все в режиме реального времени. Мы создаем пост – вы комментируете или подключаетесь к обсуждению других. Высказывать можно все! Поэтому каждый премьерный день, когда на телеэкранах будут выходить «МастерШеф» 8 сезон«Зважені та щасливі» 8 сезон и «Х-фактор» 9 сезон, мы будем публиковать самые интересные моменты эфира, под которыми вы сможете выразить свое мнение.

Напомним, что «МастерШеф» 8 сезон стартует 28 августа в 20:00, «Зважені та щасливі» 8 сезон начинается 30 августа в 20:00, а «Х-фактор» 9 сезон порадует вас 1 сентября в 19:00.

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