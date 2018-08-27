Команда Константина Томильченко вновь покорила судей America’s Got Talent

Команда известного режиссера-постановщика и хореографа проектов телеканала СТБ снова вышла на сцену популярного американского талант-шоу и во второй раз покорила судей. Одним из участников, создателей номера и его главным героем вновь стал Константин Томильченко. Чем украинец удивлял американское жюри в этот раз – смотрите в видео.

В этот раз, уже в четвертьфинале America`s Got Talent, украинская команда представила номер Mystery Hotel, постановка которого вышла в эфир телеканала NBC 21 августа.

По сюжету главный герой, которого вновь сыграл Константин Томильченко, прячась от ливня, попадает в загадочный отель. Там его встречает странный консьерж, и… отдых путешественника превращается в настоящие приключения!

Выступление украинцев настолько понравилось зрителям и некоторым судьям, что они аплодировали стоя! Смотрите видео:



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