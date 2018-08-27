Богдану Ступке исполнилось бы 77 лет

Богдан Ступка — знаменитый украинский актер театра и кино — сегодня мог бы праздновать 77-й день рождения. Это человек, который обладал даром перевоплощения, а искренность сделала его одним из самых любимых актеров публики. В память о легендарном артисте редакция СТБ предлагает вспомнить лучшие годы его жизни.

Будущий мэтр искусства родился 27 августа 1941 года в селе Куликов Львовской области. Его отец работал артистом хора Львовского национального академического театра оперы и балета им. И. Франко (теперь — им. Соломии Крушельницкой), мать была домохозяйкой.

После войны семья Ступки переехала во Львов, где маленький Богдан закончил школу и планировал поступить в Национальный университет «Львовская политехника» на химический факультет, но судьба решила иначе. Богдан Ступка попробовал себя в разных амплуа, до того как стал актером. Парень работал фотографом, куратором джазового коллектива «Медикус» и даже слесарем в мастерской.

В 1961 году Богдан закончил с отличием драматическую студию при Национальном академическом украинском драматическом театре имени М. Заньковецкой, где актерскому мастерству учился у Бориса Тягно, ученика легендарного драматурга Леся Курбаса. Богдан Ступка посвятил этому театру 17 лет своей жизни, после чего переехал в Киев и начал работать в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко. Параллельно с работой актер умело совмещал учебу в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого на факультете театроведения.

Дебютом в кино Богдана Ступки стала роль в фильме «Мир хижинам — война дворцам» (1970), следующую судьбоносную роль актер сыграл в фильме «Белая птица с черной отметиной». Богдан Сильвестрович всегда выкладывался на полную в театре и кино, и уже в 1980 году Ступка получил звание Народного артиста Украины, Государственную премию СССР и другие престижные награды.

За свою карьеру он исполнил более 100 ролей в кинематографе и около 50 в театре. Лучше всего Богдану Ступке удавалось перевоплощаться в исторических личностей – гетмана Мазепу, Брюховецкого и даже Чингисхана. Грандиозный международный успех пришел к знаменитому актеру, когда он сыграл Богдана Хмельницкого в польской исторической драме «Огнём и мечом» (1999).

Начиная с 2000 года в карьере Богдана Ступки начинается новый этап. Главная роль в фильме «Свои» (2004) принесла актеру номинацию на приз Европейской киноакадемии. В следующем году Богдан Ступка получил награду «Ника» международного кинофестиваля в Москве за роль в картине «Водитель для Веры» (2004). Кроме того, драматург стал лауреатом престижной российской премии «Триумф», также получил награду III Римского международного кинофестиваля за лучшую мужскую роль в украинско-польском фильме «Сердце на ладони».

Тарас Бульба — одна из самых главных ролей в жизни актера, которая принесла Богдану Ступке диплом «За главную мужскую роль» на XVIII Международном кинофоруме «Золотой витязь», приз «За лучшую мужскую роль» на VII Международном фестивале военного кино им. Ю. Н. Озерова, а также премией «Золотой орел» в категории «За лучшую мужскую роль».

В течение 1999–2001 годов Богдан Ступка занимал пост Министра культуры и искусств Украины, однако государственная служба длилась недолго, и актер вновь вернулся в большое кино.

С 2001 года и до конца своей жизни Богдан Ступка был художественным руководителем Национального академического драматического театра им. И. Франко. Главным спектаклем театра был «Тевье-Тевель», в котором более 20 лет Ступка играл главную роль. После смерти актера театр почтил память выдающегося мэтра, сняв спектакль с репертуара.

Любовью всей жизни была единственная женщина — Лариса Корниенко, известная балерина. Семейная жизнь с женой продолжалась более 45 лет, влюбленная пара воспитала династию украинских актеров – сына Остапа и внука Дмитрия Ступку.

Жизнь Богдана Ступки оборвалась на 71-м году в столичной клинике «Феофания», где он умер в 2012 году от сердечного приступа. Выдающийся украинский актер родился в один день со своей матерью и мечтал умереть вместе с ней также в один день, но не дожил всего сутки.

Сегодня страна чтит память выдающегося актера. В честь Богдана Ступки переименованы улицы в разных городах Украины, введена в обращение почтовая марка Укрпочты и даже назван астероид 269252 Богданступка.

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