Длинные волосы — это то, что никогда не выйдет из моды. Они делают любую девушку женственной и утонченной. Но чтобы выглядеть на все 100%, мало просто отрастить волосы, за ними нужен еще и постоянный уход. Не менее важно и подобрать для себя идеальную укладку. Самые трендовые прически и укладки на длинные волосы на примерах звезд СТБ — в нашем материале!

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Каскад

Обладательницы длинных волос знают, что под их тяжестью часто теряется объем. А постоянные начесы могут быстро травмировать ваши волосы. Поэтому идеальным вариантом будет сделать прическу каскад. Она придаст волосам необходимый объем и добавит вашему образу романтики. Также в 2018 году модно слегка подкручивать пряди.

Стрижку каскад предпочитает Елена Мельник — визажист и эксперт «Все буде добре».

Публикация от Lena Melnyk (@lenamelnyc) 25 Июл 2018 в 8:32 PDT

«У меня достаточно тонкие волосы, поэтому стрижки с ровным срезом мне не подходят. Именно каскад визуально делает прическу более объемной», — делится Елена. — «Если вы хотите, чтобы волосы казались гуще и пышнее, я также рекомендую наносить на корни сухой шампунь».

Публикация от Lena Melnyk (@lenamelnyc) 23 Июл 2018 в 10:09 PDT

Локоны, спускающиеся на плечи каскадом, — выбор Даши Трегубовой, актрисы и ведущей «Цієї миті рік потому».

Публикация от Dasha Tregubova (@dasha.tregubova) 20 Июн 2018 в 1:44 PDT

Длинная челка набок

На пике популярности в 2018 находится длинная челка. Ее лучше всего зачесывать набок, это придаст вашему образу сексуальности и загадочности. Плюс такой укладки еще и в том, что она отлично корректирует овал лица и способна разнообразить любую стрижку.

Несмотря на то, что ведущая «Світами за скарбами» Роза Аль-Намри зачастую предпочитает пробор посередине, прически с челкой, уложенной набок, ей невероятно идут.

Публикация от Roza Al-Namri (@alnamriroza) 22 Июл 2018 в 11:12 PDT

А вот Мирослава Ульянина, под чутким руководством которой будут идти к намеченной цели участники проекта «Зважені та щасливі», довольно часто появляется с такой прической.

Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 13 Июл 2018 в 1:55 PDT

Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 4 Июл 2018 в 7:11 PDT

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Удлиненный боб

Уже много лет прическа боб не выходит из моды. Останется она в тренде и в 2018 году. Ее преимущество в том, что волосы всегда выглядят объемно, такая прическа подчеркивает взгляд, а сделать ее можно как на прямые, так и на вьющиеся волосы. В 2018 смело делайте прическу боб с прямой или ассиметричной челкой на свое усмотрение. Римма, участница «Холостяк»-8, которая запомнилась зрителям не только взрывным характером, но и тем, что покинула проект с полицией, выбирает удлиненный боб.

Публикация от (@star.ri) 10 Мар 2018 в 6:52 PST

Также этой весной новую стрижку попробовала судья Нацотбора на Евровидение-2018 Джамала.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 12 Апр 2018 в 7:32 PDT

Кроме того, поклонницей удлиненного боба является победительница 17 сезона «Битвы экстрасенсов», ведьма-отшельница Ольга Янковская.

Публикация от Ольга Янковская ♚ (@yankovskaya__olga) 27 Июл 2018 в 11:42 PDT

Косы, плетения

Коса – это универсальная прическа на длинные волосы, которая никогда не выйдет из моды. Есть множество вариаций плетений, и каждая девушка может подобрать то, что ей по душе. В 2018 году в моде как обыкновенные косы, так и боковые, разнообразные жгуты и корзинки.

Женственный образ с косичками неоднократно примеряла судья «Х-фактор» Настя Каменских.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 5 Авг 2018 в 3:05 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 30 Апр 2018 в 5:52 PDT

Если на отдыхе и в повседневной жизни популярная исполнительница появлялась с двумя игривыми косичками, то для более вечернего образа Настя Каменских выбрала высокий тугой хвост с косой.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 17 Апр 2018 в 2:04 PDT

Платки

Однотонные, яркие, из легких и плотных тканей — все варианты платков и повязок на пике популярности в 2018 году. Такой вариант прически — прекрасный способ разнообразить свой образ. Кроме того, делается такая прическа очень легко и быстро.

Если вам хочется добавить к наряду «перчинку», советуем остановиться на коротком платке-бандане, завязав его концы наверху, как это сделала Лена Мельник.

Публикация от Lena Melnyk (@lenamelnyc) 20 Фев 2018 в 7:56 PST

А благодаря более объемному платку Иванна, победительница 8 сезона проекта «Холостяк», создала модную в этом сезоне прическу в стиле бохо.

Публикация от Ivanna Honcharuk (@ivannahoncharuk) 12 Май 2018 в 10:53 PDT

Ровный срез

Актуальной прической для прямых длинных волос в 2018 году останется идеально ровный срез. Подчеркнуть геометрию лучше всего идеально ровной и четкой челкой, без плавных переходов. Чтобы остриженные ровно волосы выглядели эффектно, они должны быть густыми и крепкими, без секущихся кончиков. Отличный пример — Юлия Бортник. Ведущая проектов «Давай поговоримо про секс» и «Ультиматум» часто появляется в кадре с распущенными волосами, демонстрируя их красоту и ухоженность.

Публикация от Юлия Бортник (@bortnikjulia) 14 Май 2018 в 12:18 PDT

Публикация от Юлия Бортник (@bortnikjulia) 1 Апр 2018 в 11:30 PDT

Также прическу с ровным срезом может себе позволить Вита Евтушина — ведущая «Вікна-Новини».

Публикация от Віта Євтушина (@vita_evtushyna) 12 Июн 2018 в 9:14 PDT

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