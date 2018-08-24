День Независимости 2018 в Украине празднуется, как всегда, 24 августа. Певец и композитор Дмитрий Шуров посоветовал нам, какие фильмы посмотреть в День Независимости. Судья «Х-фактор»-2018 является настоящим патриотом родной страны и к такому важному празднику рекомендует посмотреть именно тематические киноленты. Список фильмов ко Дню Независимости найдете в нашем материале.

24 августа Украина отпразднует свой 27-й день рождения. Чтобы с головой окунуться в атмосферу праздника, стоит посмотреть тематические киноленты. Так, по словам судьи «Х-фактора»-9 Дмитрия Шурова, в этот день нужно смотреть фильмы, которые заставляют нас думать и критично мыслить:

«Я бы посоветовал посмотреть те фильмы, которые включают критичность ума моих сограждан, особенно перед предстоящими выборами. В основном фильмы из моего списка – политические и социальные сатиры разной степени жесткости. Ведь в этот день хочется думать не о прошлом, а о будущем страны, которое строить нам с вами».

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Вот эти киноленты:

«Плутовство» («Хвост виляет собакой»)

«Карточный домик»

«Родина» (Homeland)

«Герой мого часу»

«Да, господин министр»

«Великий диктатор»

«Идеократия»

Приятного просмотра!

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