Ко Дню Независимости рекомендуем посмотреть фильм телеканала СТБ о выдающемся борце за украинскую государственность. Это документальная лента о герое Евромайдана Викторе Чмиленко.

Изначально команда спецпроекта ко Дню Независимости планировала выбрать не просто погибших героев, а людей, которые сознательно пошли на самую большую жертву. Как это сделал, например, герой Небесной сотни Виктор Чмиленко.

«Виктор Чмиленко успел вынести с Институтской, где шел расстрел, трех людей и при спасении четвертого человека был убит выстрелом снайпера. Этот момент стал для нас решающим – он пожертвовал собой, спасая других людей. Нам было важно рассказать его историю», – комментирует выбор героя руководитель проекта Тала Пристаецкая.

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«Я хозяин на своей земле, я – власть в моей стране. Потому что я часть украинского народа, потому что тут полегли в землю мои деды», – говорил при жизни фермер и гражданский активист Виктор Чмиленко.

В фильме «День Незалежності. Віктор Чміленко», кроме его истории, также будут показаны портреты еще двоих бойцов. Как бы страшно это ни звучало, они познакомились на могиле Виктора, а один из мужчин – это человек, которого Виктор пытался спасти на Институтской, но не успел…

Вы увидите интервью с родными героев Украины, а также места трагических событий. Это будет не столько историческая иллюстрация, описывающая подвиги людей, сколько правдивый рассказ о реальных людях и их светлых мечтах.

Фильм «День Незалежності. Віктор Чміленко» смотрите на сайте СТБ.

Video: «День Независимости. Виктор Чмиленко»: фильм СТБ ко Дню Независимости Украины Фильм телеканала СТБ о Викторе Чмиленко обязательно стоит посмотреть в День Независимости Украины 2018.

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