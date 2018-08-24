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Телеканал СТБ / «День Независимости. Василий Стус» — фильм, рекомендованный для просмотра ко Дню Независимости

«День Независимости. Василий Стус» — фильм, рекомендованный для просмотра ко Дню Независимости

Телеканал СТБ

Ко Дню Независимости Телеканал СТБ предлагает к просмотру фильм об украинцах, которые боролись за свободу своей страны. Одна из короткометражных картин — «День незалежності. Василь Стус» — расскажет историю известного поэта и диссидента.

Из-за своих убеждений в необходимости сохранения и развития украинской культуры Василий Стус подвергался репрессиям со стороны советской власти, его поэзия была под запретом, а сам он был осужден и погиб в заключении. Главную роль в фильме сыграл украинский и крымскотатарский актер Ахтем Сейтаблаев. А в роли сотрудника КГБ, который его допрашивает, представлен Народный артист Украины Станислав Боклан. Режиссером фильма стал Антон Щербаков. Сценарий написали Сергей Стеценко и Татьяна Высоцкая.

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«Станислав и Ахтемактеры, которых мы даже не кастинговали. Сценаристы сразу определили, что видят Станислава Боклана в роли главного КГБэшника. И я была абсолютно согласна с ними, ведь этот человекчрезвычайно талантливый актер, так что у нас вышло полное попадание. А на роль главного героя нам хотелось типажного совпадения, поскольку Василий Семенович очень известная личность. Мы переживали только за их занятость, поскольку это два чрезвычайно востребованных актера. Но все сложилось прекрасно», поделилась впечатлениями руководитель проекта Тала Пристаецкая.

«Мне было страшно браться за эту роль. Надеюсь, мой Стус получится настоящим»,рассказывает Ахтем Сейтаблаев. Ради роли Василия Стуса актеру пришлось даже побрить голову.

В фильме представлены некоторые события из жизни Василия Семеновича. Например, акция во время премьеры фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» 1965 года в кинотеатре Украина, на которой присутствовал и Стус, когда зрителей в зале призвали подняться в знак протестов против арестов украинских интеллектуалов.

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«В фильме снялся и Левко Лукьяненко, который был очевидцем тех событий. Он был заключен в той же колонии, что и Василий Стус. Они общались, были друзьями. Для Левко это личная история. Он имеет прямое отношение к Акту провозглашения независимости Украины. Многое из того, что он рассказал сценаристам, вошло в фильм. Левко Лукьяненко выступил ноткой исторической достоверности»,делится впечатлениями Тала Пристаецкая.

Фильм «День незалежності. Василь Стус» смотрите онлайн на сайте СТБ.

Video: «День Независимости. Василий Стус» — фильм, рекомендованный для просмотра ко Дню Независимости

фильм телеканала СТБ «День незалежності. Василь Стус» обязательно стоит посмотреть в День независимости Украины 2018

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