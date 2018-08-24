Ко Дню Независимости Телеканал СТБ предлагает к просмотру фильм об украинцах, которые боролись за свободу своей страны. Одна из короткометражных картин — «День незалежності. Василь Стус» — расскажет историю известного поэта и диссидента.



Из-за своих убеждений в необходимости сохранения и развития украинской культуры Василий Стус подвергался репрессиям со стороны советской власти, его поэзия была под запретом, а сам он был осужден и погиб в заключении. Главную роль в фильме сыграл украинский и крымскотатарский актер Ахтем Сейтаблаев. А в роли сотрудника КГБ, который его допрашивает, представлен Народный артист Украины Станислав Боклан. Режиссером фильма стал Антон Щербаков. Сценарий написали Сергей Стеценко и Татьяна Высоцкая.

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«Станислав и Ахтем — актеры, которых мы даже не кастинговали. Сценаристы сразу определили, что видят Станислава Боклана в роли главного КГБэшника. И я была абсолютно согласна с ними, ведь этот человек — чрезвычайно талантливый актер, так что у нас вышло полное попадание. А на роль главного героя нам хотелось типажного совпадения, поскольку Василий Семенович очень известная личность. Мы переживали только за их занятость, поскольку это два чрезвычайно востребованных актера. Но все сложилось прекрасно», — поделилась впечатлениями руководитель проекта Тала Пристаецкая.

«Мне было страшно браться за эту роль. Надеюсь, мой Стус получится настоящим», — рассказывает Ахтем Сейтаблаев. Ради роли Василия Стуса актеру пришлось даже побрить голову.

В фильме представлены некоторые события из жизни Василия Семеновича. Например, акция во время премьеры фильма Сергея Параджанова «Тени забытых предков» 1965 года в кинотеатре Украина, на которой присутствовал и Стус, когда зрителей в зале призвали подняться в знак протестов против арестов украинских интеллектуалов.

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«В фильме снялся и Левко Лукьяненко, который был очевидцем тех событий. Он был заключен в той же колонии, что и Василий Стус. Они общались, были друзьями. Для Левко это личная история. Он имеет прямое отношение к Акту провозглашения независимости Украины. Многое из того, что он рассказал сценаристам, вошло в фильм. Левко Лукьяненко выступил ноткой исторической достоверности», — делится впечатлениями Тала Пристаецкая. Фильм «День незалежності. Василь Стус» смотрите онлайн на сайте СТБ.

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