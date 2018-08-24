День Независимости Украины — национальный праздник, который отмечается каждый год — 24 августа. Историю, а также интересные факты об этом дне, которые за 27 лет независимости накопились в нашей стране — читайте в нашем материале.

24 августа 1991 года Верховный совет УССР принял постановление и Акт провозглашения независимости Украины. С тех пор, именно эту дату принято считать началом образования государства Украина в современном виде.

В честь 27-й годовщины Дня Независимости, мы решили сделать подборку интересных фактов о первом Дне Независимости, и о независимой Украине в общем.

Интересные факты первого Дня Независимости Украины

Сразу по завершению внеочередного заседания УССР, 24 августа 1991 года, оппозиционеры исполнили гимн Украинских Сечевых стрельцов прямо возле трибуны. Кроме того, песню подхватили даже митингующие.

Провозглашение независимости на тот момент, не вызывало сомнений и среди коммунистов. Именно Александр Мороз предложил сделать первые шаги к независимости способом введения собственной валюты и реформации армии, объяснив это тем, что имея реальные признаки государственности, не надо будет обращаться за границу .

В связи с попыткой государственного переворота на территории СССР, которая вошла в историю, как путч ГКЧП, Верховная Рада Украины решила принять Акт провозглашения независимости. Причиной тому стала смертельная опасность, что нависла над Украиной в связи с государственным переворотом. За независимость тогда проголосовали почти все депутаты — от национал-радикалов до коммунистов-ортодоксов.

К довершению всего, национал-демократы с Игорем Юхновским во главе, поддержали российский народ и Бориса Ельцина, объяснив это тем, что именно Ельцин, выступивший против ГКЧП способствовал тому, что Украина получила независимость. Ведь если бы не его настойчивость и решительность, то в Москве демократия не победила бы, и конечно же, ни о какой демократии на территории Украины тоже нельзя было бы говорить.

Интересные факты об Украине

Метро Арсенальная находится под землей на 105,5 метров, что делает её самой глубокой станцией в мире. Притом, что построили её в числе первых пяти станций в Киеве. Название станции произошло от вблизи расположенного завода Арсенал. Следует заметить, что с 1986 года станция носит статус памятника архитектуры местного значения.

Туннель любви — самое романтическое место в Украине, о котором известно и за её пределами. Природный памятник, который находится в поселке Клевань, в Ровенской области на отрезке железнодорожного пути, ведущего от Клевани к поселку Оржев. Этот ботанический феномен представляет собой зеленый туннель идеальной по пропорциям арки, который был создан зарослями кустов и деревьев, что сплелись между собой. Даже лишь мельком взглянув на фотографию этого места, все сомнения касательно того, заслуживает ли оно внимания к себе — вмиг исчезнут. Ведь не зря пройтись туннелем приезжают влюбленные пары со всего мира. Вдобавок ко всему, следует вспомнить легенду, что бытует среди туристов. Если влюбленная пара, прошедшая через туннель, загадает желание, оно обязательно исполнится.

McDonald`s , что на вокзальной, уже не первый год входит в топ самых посещаемых одноименных заведений в мире.

Песня Carol of the Bells или Ring Christmas Bells, которая известная во всём мире — это «Щедрик», авторства украинского композитора Николая Леонтовича. Кстати, на Youtube исполнения этой песни набирают миллионы просмотров.

Если в Европе в среднем раскрывают 35-40 % преступлений, то в Украине, по некоторым данным — 90%. Однако правозащитники говорят, что такая светлая статистика — результат нежелания открывать мелкие или «безнадежные» дела, вроде пропажи мобильных телефонов.

Украинский духовой инструмент трембита , является самым длинным в мире.

Три голливудские актрисы: Мила Кунис, Мила Йовович и Ольга Куриленко — родом из Украины.

В Украине расположен географический центр Европы .

Украинский самолет АН-225 Мрія — самый большой самолет в мире, который проектировался для перевозки космических кораблей. Он обладает сверхбольшой грузоподъемностью и сейчас занимается в основном коммерческими грузовыми перевозками.

Кстати, Украина самая большая европейская страна по площади.

Больше по теме: День Независимости Украины: история праздника и как его отметят звезды СТБ

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.