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Телеканал СТБ / «День Независимости. Семья Бунь»: фильм ко Дню Независимости Украины

«День Независимости. Семья Бунь»: фильм ко Дню Независимости Украины

Телеканал СТБ

В День Независимости рекомендуем посмотреть фильм «День Независимости. Семья Бунь», посвященный украинской семье Бунь, которая боролась за свободу Украины во время второй мировой войны. 

Отец, мать и сын во время Второй мировой войны боролись за свободу Украины каждый по-своему. Отец воевал и погиб в рядах Красной армии, мать работала секретарем «Союза украинок» (крупнейшей женской организации Галичины), а 16-летний Михаил был ярым приверженцем антисоветской пропаганды, за что его приговорили к пожизненному заключению.

Настоящий 83-летний Михаил Бунь живет в Киеве. Он бывший депутат Броварской районной рады и почетный житель города Бровары. Несмотря на солидный возраст, Михаил Федорович снялся в одном из эпизодов фильма про жизнь в концлагере. В роли матери Софии выступила Заслуженная артистка Украины Наталья Бузько. А молодого Михаила Буня – Александр Рудинский. Режиссером фильма стала Юлия Павлова, а сценарий написала Юлия Терещенко.

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«Актер, который играет Михаила Буня, – Александр Рудинский – действительно очень похож на настоящего Михаила Федоровича. Конечно, мы дали кастинг-отделу фотографию, но не искали портретно идентичного человека, выбирали по актерским способностям, а не внешности. Но когда Александра уже утвердили, мы посмотрели на двоих и поняли, что они очень похожи», – комментирует руководитель проекта Тала Пристаецкая (Онищук).

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В короткометражном фильме «День Независимости. Семья Бунь» будет показана жизнь Михаила Буня от момента гибели отца за два дня до победы, когда семье приходит похоронка, до момента его ареста. Хоть это и художественный фильм, вся история основана на рассказах настоящего Михаила Федоровича, который в свои 83 года после всех тяжких жизненных испытаний остается по-прежнему человеком с горящими глазами.

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Video: «День Независимости. Семья Бунь»: фильм ко Дню Независимости Украины

Фильм телеканала СТБ о семье Бунь обязательно стоит посмотреть в День Независимости Украины 2018.

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