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Телеканал СТБ / «День Независимости. Игорь Брановицкий»: фильм, который стоит посмотреть в День Независимости Украины 2018

«День Независимости. Игорь Брановицкий»: фильм, который стоит посмотреть в День Независимости Украины 2018

Телеканал СТБ

В День Независимости Украины рекомендуем посмотреть документальный фильм телеканала СТБ об убитом в плену донецком «киборге» Игоре Брановицком.

Игорь Брановицкий – киборг, который держался в донецком аэропорту до самого конца. Когда он попал в плен, у него была возможность уйти, но он остался, чтобы поддержать тяжелораненого друга. В последнюю ночь друг умер. Что касается судьбы самого Игоря, то его, как и других раненых, пытали и избивали с целью узнать, кто работал пулеметчиком, поскольку именно из-за пулеметного огня вражеская сторона понесла огромные потери. Чтобы прекратить избиения, Игорь сказал, что он был тем самым пулеметчиком. Именно это и стало его приговором – его очень сильно избили, а потом застрелили.

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 «Редактор и сценарист телеканала СТБ Жанна Довгич в свое время занималась попытками спасти Игоря из плена, а потом – поисками его тела. И сослуживцы Игоря, и мама были расположены к нам и нашему фильму, поскольку понимали, что все делается не ради коммерческих целей. Ведь мы хотим рассказать о людях, их мечтах и взглядах на жизнь. Наша задача не описать подвиги, это не сухая историческая иллюстрация»,  рассказывает подробности руководитель спецпроекта Тала Пристаецкая (Онищук).

Фильм о «киборге» Игоре Брановицком, а также фильм о герое Небесной сотни Викторе Чмиленко, и еще три художественных фильма (о студенте-герое боя под Крутами, об украинской семье во время Второй мировой войны и о диссиденте Василии Стусе) вы можете посмотреть на сайте СТБ.

Video: «День Независимости. Игорь Брановицкий»: фильм, который стоит посмотреть в День Независимости Украины 2018

Фильм телеканала СТБ о «киборге» Игоре Брановицком обязательно стоит посмотреть в День независимости Украины 2018.

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