В День Независимости Украины 2018 редакция сайта STB.UA советует посмотреть фильм телеканала СТБ «День Независимости. Григорий Пипский». Кинолента расскажет вам историю героя битвы под Крутами.



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«Поцелуй был очень нежным, я почувствовала себя маленькой девочкой, которую никогда не касался парень. Жаль, что целовались на прощание — он же потом умер. Мне понравилось, только не говорите никому», — говорит Ксения Данилова. В фильме «День Независимости. Григорий Пипский» она играет главную героиню — Наташу, которая влюблена в гимназиста Гришу, одного из героев Крут.

Эту ленту вместе еще с 4 короткометражками сняли ко Дню независимости Украины в рамках спецпроекта канала СТБ.

У Олега Коркушко нет девушки — он в ленте играет роль Гриши, а у меня — парня, поэтому мы могли бы что-то закрутить, — продолжает актриса. — Для наших героев это первая любовь. Она из богатой русскоязычной семьи, он — гимназист, собирается на фронт. Просит его не ехать, потому что понимает — парень умрет. Некоторые актрисы, чтобы заплакать, вспоминают личную боль, а я полностью вжилась в роль и едва сдержалась, чтобы не разреветься заранее.

Руководитель проекта, продюсер Тала Онищук говорит, что это художественная лента, но основана на реальных событиях. Фильм длится около 20 минут.

В центре сюжета история самопожертвы Григория Пипского ради идеи. Парень был одним из 4 сотен киевских курсантов, которые воевали против четырёхтысячного подразделения Красной гвардии Михаила Муравьева. Бой состоялся 16 января 1918 года возле железнодорожной станции Круты. На тот момент он учился в 7-ом классе Кирилло-Мефодиевской гимназии. Попал в плен к большевикам, во время расстрела начал петь гимн «Ще не вмерла Україна». Тогда его только приняли.

В фильме мы сосредоточились на человеке, а не на событиях. Выбрала жанр фильма-портрета. Хочу показать простых людей, для которых главное — убеждения. О биографии Григория Пипского почти ничего не известно. Интересно, что в его жизни было два расстрелы. В первый раз пронесло: когда в село Мальговичи, где он жил, пришла московская царская армия, Гриша вступился за глухого деда, к нему цеплялись офицеры. Чтобы наказать парня, они своеобразно пошутили — вывели его на расстрел, а ружья зарядили холостыми патронами. Второй расстрел стал роковым.

В одном из эпизодов он сам говорит, что дважды пуля мимо не пролетает. Тот случай оказал большое влияние на его характер. Это самый дорогой проект из всех 5 фильмов, которые мы запланировали снять. Представьте себе в 2016 году надо воссоздать события 1917-го в городе, где почти ничего не сохранилось.

Фильм снимали в казармах Киевского военного лицея Ивана Богуна.

Гимназисты решают помочь украинскому отряду — собираются воевать. Все они молодые романтики. Как только взяли в руки ружья, — уже и глаза горят. К ним приехали родители и родные, чтобы попрощаться, — рассказал режиссер ленты Анатолий Григорьев, куря две сигареты одновременно. На ногах — белые носки в черный горошек. — В этом эпизоде ​​в фильм врываются война. С линии фронта в казармы пришли юнкера — обессиленные, грязные и раненые. Просят у ребят помощи. Наташа понимает, что ее любимого на войне могут убить и умоляет парня поехать в эвакуацию. Он молчит, а потом целует девушку. Оба понимают, что больше не увидятся.

Исторический реконструктор Андрей Швачко рассказал, что консультировал съемочную группу по вопросам костюмов и содержания политических лозунгов. Например, как говорил Грушевский, подписывая Третий универсал в Центральной Раде.

Подбирал форму кагебистов, одежду солдат внутренних войск, а также заключенных. Возникали вопросы, как ее носили. В одних были погоны, а в других — нет, у кого-то воротничок расстегнут, а нельзя. Этим вопросом занимаюсь с 2008 года, дома у меня собраны архивы. Принимал участие в военно-исторической реконструкции боя под Крутами при Ющенко. Режиссер спрашивал, какие лозунги должны висеть в Центральной Раде. Думали, что «Слава Украине», но нет. Этот лозунг появилось позже, сначала было «За свободную Украину». Этот лозунг подчеркивал — наша страна должна идти самостоятельным путем, а не быть под властью Москвы, как того хотели Грушевский и Винниченко.

Фильм «День Независимости. Григорий Пипский» смотрите на сайте СТБ:

Video: «День Независимости. Григорий Пипский»: фильм для просмотра в День Независимости Украины Фильм телеканала СТБ о Григорие Пипском обязательно стоит посмотреть в День независимости Украины 2018

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