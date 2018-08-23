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Телеканал СТБ / Выходные на День Независимости 2018: куда пойти рассказала Мирослава Ульянина

Выходные на День Независимости 2018: куда пойти рассказала Мирослава Ульянина

Телеканал СТБ

Всё думаете, куда пойти в Киеве на выходных? Мирослава Ульянина, ведущая «Зважені та щасливі», поделилась своими идеями для праздничных выходных 2426 августа. Афиша мероприятий в Киеве на выходные 24–26 августа от Мирославы Ульяниной – специально для наших читателей уже в материале!

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24 августа наша страна празднует 27-й день рождения. День Независимости Украины – особенная дата, а потому в городе предусмотрено очень много интересных активностей, а украинцы будут отдыхать целых три дня: 24, 25 и 26 августа.

В эти дни в Киеве состоится много официальных мероприятий.

23 августа

Церемония торжественного поднятия Государственного флага Украины (возле здания Киевской городской государственной администрации и в районах Киева).

24 августа

Молебен за Украину и украинский народ (в соборе Святой Софии Национального заповедника София Киевская).

Возложение цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу

Грушевскому, почтение памяти героев Небесной Сотни.

Парад войск «Марш новой армии» ко 100-летию возрождения украинской государственности (ул. Крещатик, Майдан Независимости).

Выставка цветов

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17 августа – 16 сентября

Певческое поле

Стоимость: 25–50 грн

Городская выставка цветочных композиций «Волшебный украинский миф» пройдет на территории Печерского ландшафтного парка. Ко Дню Независимости на Певческом поле «оживут» мифические существа древней Украины. Основа цветочных композиций – герои древних украинских мифов и легенд.

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Джаз на пляже — Sinatra

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23 августа, 20:00

ЮБК

Стоимость: 300–400 грн

На закате ЮБК разольётся светом гирлянд и звуками неповторимых баллад Фрэнка Синатры. Никто не поспорит, что это – вечная музыка. В этот вечер исполнять золотую коллекцию джаза будет Национальный академический духовой оркестр Украины. Он основан в 1979 году и до сих пор остается единственным гражданским духовым оркестром такого уровня.

День Независимости на ВДНГ

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24 августа

ВДНГ

Вход свободный

Целый день на ВДНГ будут проходить выступления уличных музыкантов, поэтов, мастер-классы для детей и много других увлекательных развлечений. Под открытым небом на большой площади вы непременно найдете что-то для себя и вашей компании. Скучать не будет никто!

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Также о своих планах и идеях празднования Дня Независимости нам рассказала прекрасная Мирослава Ульянина. И вот куда отправится самая спортивная и красивая ведущая «Зважені та щасливі» 24 августа:

Забег в вышиванках

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24 августа

Русановская набережная

Стоимость: до 400 грн

Этот патриотический, семейный и спортивный праздник успел стать любимым занятием всех: от мала до велика. Каждый год желающих стать частью этого действия становится все больше. Такая тенденция не может не радовать! Уже четыре года Забег в вышиванках объединяет всех спортсменов, чтобы отпраздновать День Независимости Украины.

Открытая киевская регата Kyiv Yacht Race

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24 августа

Речной вокзал

Стоимость уточняйте у организатора  

В День Независимости Украины в столице пройдет Открытая киевская регата Kyiv Yacht Race. Это совместный проект Киевской федерации парусного спорта и агентства маркетинговых коммуникаций SAME & Friends. Участвовать в регате могут как профессиональные спортсмены, так и любители со всей Украины. За соблюдением правил парусных соревнований будет следить судья национальной категории.

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«24 число планирую начать, во-первых, рано, а во-вторых, спортивно. Собираюсь принять участие в Забеге в вышиванках. Это очень большое и красивое мероприятие. Оно начнется на Русановской набережной. Я уже зарегистрировалась, буквально вчера получила стартовый номер. Буду бежать 10 километров. Забег в вышиванках – это очень красиво, даже стартовые номера оформлены с элементами украинской вышивки.

Это очень хорошо, что сейчас проходит так много беговых событий. Я стараюсь их поддерживать. Во-первых, мне это интересно, я люблю движение. А во-вторых, с каждым забегом мы все ближе приближаемся к европейскому полноценному городу, где всё меньше людей жалуются, что улицы перекрыты и т. д.

А после этого я поеду на парусную регату. На самом деле я очень люблю яхты и отдых на яхтах. Еще прошлой зимой я пошла учиться в Парусную академию. Узнала, как управлять яхтой, прошла уже большую часть обучения, поэтому однозначно пойду на парусную регату, которая пройдет в Киеве на День Независимости уже 15-й раз. Это будет очень зрелищное, красивое мероприятие. Оно точно вдохновит меня на дальнейшее обучение в Парусной академии, на дальнейшую практику и получение сертификата яхт-шкипера».

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