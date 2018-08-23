25 августа состоится третий благотворительный фестиваль для всей семьи «Charity Weekend. Здоровый день», основанный Машей Ефросининой совместно с фондом «Твоя опора».

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Как всегда, все средства, вырученные за входные билеты и от продаж в «Звездной лавке», будут переданы на благотворительность, а именно в фонд «Твоя опора», который купит для ИПАГа инновационный рентген-аппарат стоимостью около 4 миллионов гривен. С ним тысячам новорожденных смогут быстрее и качественнее поставить диагноз. Этот аппарат – шанс спасти маленькие жизни. Без вашей поддержки нам не справиться.

Звёздному составу участников в этом году хочется уделить особое внимание.

В рамках «Charity Weekend. Здоровый день» вы не только проведёте время с пользой в компании своего кумира, но и разделите с ним общее дело – окажете безграничную помощь детям, которые в ней крайне нуждаются.

За тренировки в день мероприятия отвечают Маша Ефросинина, Анита Луценко, Маша Тимошенко и Валентина Хамайко. Танцевальный мастер-класс, вдохновляющий спортивный этюд, тренировка от блогера или йога для беременных – не упустите возможность проявить себя в звёздной компании образцовых спортсменок.

За вкусное и полезное меню в этом году будут отвечать не только лучшие рестораны города и постоянные участники фестиваля «Уличная еда». Сюрпризом станет сам процесс покупки, так как в рамках «Звездной лавки» вас будут угощать Лера Бородина и Андрей Шабанов, Маша Ефросинина, Слава Соломка, Джамала, Соня Плакидюк и Ричард Горн, Сергей Никитюк, Аня Жижа, Елена-Кристина Лебедь, Арина Любителева и Элла Кандыба, Надежда Матвеева, Константин Войтенко и Алена Алымова, Таня Терехова, Михаил Присяжнюк и Катерина Кистень, Наталья Гарипова и Григорий Решетник! Так что не вздумайте сильно наедаться с самого утра.

За «спеть и, конечно, потанцевать» берут на себя ответственность NK|Настя Каменских, которая с нами уже третий «Charity Weekend», TAYANNA, Michelle Andrade и MONATIK! Да-да, сложно представить, что концерты всех вышеперечисленных исполнителей пройдут в один день и на одной площадке, но на этом сюрпризы от «Charity Weekend. Здоровый день» даже не думают заканчиваться.

– Не сомневайтесь! Будет очень много интересного и полезного в этот день, – обещает Настя Каменских. – А я для вас исполню мои новые песни, в том числе самый свежий хит #LOMALA.

Детской зоне на мероприятии будет отведена особая почетная роль, так как «Charity Weekend. Здоровый день» – это праздник, который в первую очередь посвящается молодым союзам, стремящимся создать здоровую и крепкую семью. Рекомендуем приходить к самому началу мероприятия – 12:00. Активностей будет очень много, а обойти захочется все.

Мощнейшей частью мероприятия станет медицинская зона, которая существует с самого начала «Здорового дня» и является ключевым фактором, отличающим «Charity Weekend» от других семейных фестивалей. Гости смогут обследовать детей и получить консультацию 8 докторов: педиатр, гастроэнтеролог, иммунолог, ортопед, офтальмолог и другие врачи, у которых в обязательном порядке необходимо продиагностировать ребенка.

Местом сбора гостей станет вся территория любимого многими места для летнего отдыха «Арт-завод Платформа».

– Мы верим, что будущее за sharing economy, когда те, у кого есть определенный ресурс, могут объединяться и делиться благами с другими. В своей деятельности мы всегда стараемся быть социально полезными, нести практическую помощь для тех, кто в ней нуждается. Прекрасно, когда есть возможность делать это совместно с такими светлыми и знаковыми личностями для нашей страны, как Маша Ефросинина. Мы рады, что наши ценности разделяет и команда фонда «Твоя опора», с которыми мы уже второй год совместно реализуем фестиваль «Charity Weekend. Здоровый день» в статусе не просто локации проведения, а друга и партнера», – прокомментировал Сергей Соколов, Marketing & PR Director «Арт-завод Платформа».

– Для меня «Charity Weekend. Здоровый день» приобретает национальные масштабы. Вся колоссальная проделанная организационная работа, несомненно, стоит всех потраченных усилий, так как нам уже начинают писать украинские компании, которые стали проводить небольшие подобные мероприятия в своих городах. Возможно, в ближайшем будущем «Charity Weekend» выйдет за пределы Киева, и это станет невероятным счастьем для каждого из нас», – говорит Маша Ефросинина.

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– Я всегда был твёрдо убеждён, что добрые дела делаются тихо… до момента, пока не встретил невероятную Машу Ефросинину. Вместе мы можем помочь, мы можем быть полезными и спасти не одну жизнь. Мы – это каждый из нас! Я приглашаю всех и лично каждого 25 августа на «Charity Weekend. Здоровый день» прекрасно провести время, получить Vitamin D, а главное – стать частью большого доброго дела и помочь детям! Этот мир начинается с каждого из нас! Покупая билет на «Charity Weekend», ты помогаешь ребёнку выжить. Приходите на концерт и пусть Жизнь поет!» – так звучит комментарий-приглашение от MONANIK.

И действительно, «Charity Weekend. Здоровый день» – это объединяющий небезразличных людей «праздник поддержки», который даёт возможность помогать и продемонстрировать всем, что это очень легко!

Чтобы стать частью «Charity Weekend. Здоровый день» и прикоснуться к жизни человека, вам стоит всего лишь приобрести билет, стоимость которого варьируется от 70 до 250 гривен.

Приходите, почувствуйте, помогите и проведите время с пользой!

Итоги вашей поддержки на прошлых «Charity weekend. Здоровый день»:

2016 год – 1 млн гривен

2017 год – 1 млн 37 тыс. 422 гривны

2018 год – coming soon

25 августа с 12:00, «Арт-завод Платформа»

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