В преддверии Дня Независимости, 23 августа, украинцы ежегодно отмечают День флага Украины. Этот праздник посвящен одному из официальных государственных символов. Историю возникновения праздника, а также о значении его цветов читайте в нашем материале.

История Дня Государственного флага Украины

Изначально День Государственного флага праздновался только в столице. Киевляне отмечали его 24 июля, ведь именно в этот день в 1990 году один из национальных символов впервые возвысился над Киевской городской администрацией. По всей Украине этот праздник стали отмечать только в 2009 году, когда Виктор Ющенко внес изменения, после которых было официально основано церемонию поднятия флага по всей стране.

Несмотря на то, что официальная символика в Украине появилась лишь в 1992 году, бытует немало легенд, связанных с Государственным флагом. Одна гласит, что сине-желтый флаг подарила украинцам Галичины австрийская императрица. Согласно другой, нынешний вариант флага неправильный, ведь изначально желтая полоса была сверху, а синяя – снизу, что, в отличии от нынешнего варианта, полностью соответствовало законам геральдики. И таких легенд ещё много. Кроме того, обе основные версии часто являются темой для споров. Существует множество различных подтверждений обеим легендам, что затрудняет выяснить, какая же из версий правдива.

Значение цветов флага Украины

Согласно Конституции, украинский флаг – это прямоугольное полотно из двух горизонтальных полос одинакового размера синего и желтого цветов. Соотношение ширины флага к его длине 2:3.

Существует распространенное толкование, по которому синий цвет символизирует ясное небо, а желтый спелые пшеничные поля. Именно это объяснение способствовало популяризации флага в Приднепровье в начале XX века. Однако существуют и другие трактовки цветовой гаммы Украинского флага.

Кто-то говорит, что национальный флаг Украины – символ двух главных стихий: воды и огня. С более религиозной точки зрения синий цвет – божья сила, а желтый – это вера. Бытует еще и сакральная версия толкования цветовой гаммы, согласно которой желтый обозначает солнечное, огненное и творческо-активное божественное начало, а синий – нечто консервативное, пассивное, что требует активизации.

Однако наиболее распространенным является всё же первый вариант.

Как проведут День Государственного флага звезды СТБ

Михаил Присяжнюк, ведущий проекта «Один за всіх»: «Прежде всего 23 августа я обязательно вывешу украинский флаг. А в День Независимости с утра планируем с детками погулять по городу, так как обычно нам это редко удается, или выехать на природу».

Юлия Янчар, ведущая «Вікна-новини»: «В этот праздник я обязательно надену вышиванку и вывешу желто-голубой флаг из окна!».

Татьяна Литвинова, судья проекта «МастерШеф»: «У меня уже лет пять есть традиция проводить этот день с любимыми коллегами на «МастерШеф». У нас сейчас съемки сезона в разгаре: участники уже включились, начали давать первые результаты. И это так вдохновляет!».

Больше по теме: Выходные на День Независимости 2018: куда пойти рассказала Мирослава Ульянина

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.