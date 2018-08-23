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Телеканал СТБ / Что взять с собой на пикник: топ-10 необходимых вещей от Юлии Бортник

Что взять с собой на пикник: топ-10 необходимых вещей от Юлии Бортник

Телеканал СТБ

Отдых на природе в День Независимости – прекрасная возможность отвлечься от трудовых будней. Чтобы пикник получился идеальным, нужно составить список необходимых вещей. Что же следует обязательно взять с собой на природу? Советует ведущая телепередачи «Ультиматум» Юлия Бортник:

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Решая, что взять на пикник, отталкивайтесь от количества людей, с которыми вы собираетесь провести время. Естественно, угодить каждому невозможно, но если у вас получится максимально разнообразить меню и развлечения, то все останутся довольны.

Собираем корзину для пикника

майские праздники 2018

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Продукты, которые быстро портятся, лучше исключить сразу. Не забывайте, что еда в пластике также долго не хранится. Оптимальный набор:

  1. Питьевая вода.
  2. Хлеб, сыр, колбасы.
  3. Зелень и овощи. Овощи лучше заранее крупно нарезать. Также не забудьте взять картофель – печеный или сырой, чтобы запечь на месте.
  4. Специи, подсолнечное масло.
  5. Мясо для шашлыка, гриля или мангала. Оно должно быть замаринованным и свежим. Можно приготовить рыбу.
  6. Консервы.
  7. Соки и напитки.
  8. Сладости. Приверженцам здорового питания предлагаем заменить кондитерские лакомства фруктами.

Для разведения костра вам понадобятся:

  • дрова или древесный уголь;
  • спички или зажигалка;
  • жидкость для разжигания костра.

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что взять на шашлыки

Для приготовления пищи:

  • мангал;
  • шампуры для шашлыка или решетка для гриля;
  • ножи;
  • фольга для запекания;
  • твердая поверхность для нарезки продуктов;
  • котелок;
  • прихватки для горячей посуды;
  • лопатка или ложка с длинной ручкой.

Также пригодятся:

  • плотная клеенка или скатерть, столик для пикника;
  • покрывала, коврики, пледы;
  • салфетки, полотенца;
  • пластиковые контейнеры;
  • одноразовая посуда;
  • миски для салатов и других продуктов;
  • пакеты для мусора;
  • палатка, навес.

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Личные вещи

Стоит взять шляпу или кепку и солнцезащитные очки. Поблизости водоем или бассейн? Тогда прихватите купальник, полотенце и тапочки. Также снарядите аптечку с лекарствами первой необходимости.

что взять на природу

Досуг

Отдых на природе должен быть разнообразным и, конечно, активным. Возьмите с собой все необходимое для веселого пикника:

  • бадминтон;
  • мяч;
  • надувной круг, матрас;
  • твистер;
  • карты UNO, шахматы, нарды;
  • листки и ручки;
  • музыка, колонки;
  • камера, фотокамера;
  • для детей – игрушки.

Приятного отдыха и хорошего настроения!

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