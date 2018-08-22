Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник порадовал своих поклонников. Талантливый и обаятельный певец выпускает свежий хит! Уже завтра, 23 августа, фанаты смогут послушать новую песню Олега Винника. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram. Подробнее о грядущей премьере читайте в нашем материале.
23 августа у Олега Винника выйдет трек под названием «Вишиванка». По сообщениям артиста в соцсетях понятно, что песня будет посвящена Дню Независимости Украины. Именно поэтому, скорее всего, артист и назначил премьеру на День флага.
«Премьера новой композиции «Вишиванка» уже завтра! Ждете?» — написал Олег Винник.
С нетерпением ждем премьеру песни обаятельного судьи «Х-фактор»-9!
Больше по теме: У таинственного ухажера Каменских появился конкурент
Текст песни:
До лиця вишиванка, тобі до лиця,
Та радієш, всміхаєшся без кінця!
Соковиті насичені кольори,
Як світанки яскраві вечори!
У орнаменти долі перетворись,
І на віки з узорами зростись,
Ніби серце гаряче в долонях твоє!
Припев:
Одягни вишиванку, Україно моя!
Йде на свято вся сім’я!
В вишиванці каштани і акація!
Одягни вишиванку, Україно моя!
Йде на свято вся сім’я!
В вишиванці каштани і акація!
Ти і я!..
За столом вся родина, за столом
Скатертина обшита хрестиком!
Пахне святом і радістю коровай!
Пам’ятай ці хвилини! Пам’ятай!..
Кольори: білий, голубий,
Щоб життя заіскрилося, полюби,
Ніби серце гаряче в долонях твоє!
Припев
Смотрите начало девятого сезона «Х-фактор» 1 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!