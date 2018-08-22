Судья «Х-фактор»-9 Олег Винник порадовал своих поклонников. Талантливый и обаятельный певец выпускает свежий хит! Уже завтра, 23 августа, фанаты смогут послушать новую песню Олега Винника. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram. Подробнее о грядущей премьере читайте в нашем материале.

23 августа у Олега Винника выйдет трек под названием «Вишиванка». По сообщениям артиста в соцсетях понятно, что песня будет посвящена Дню Независимости Украины. Именно поэтому, скорее всего, артист и назначил премьеру на День флага.

«Премьера новой композиции «Вишиванка» уже завтра! Ждете?» — написал Олег Винник.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 22 Авг 2018 в 3:01 PDT

С нетерпением ждем премьеру песни обаятельного судьи «Х-фактор»-9!

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Текст песни:

До лиця вишиванка, тобі до лиця,

Та радієш, всміхаєшся без кінця!

Соковиті насичені кольори,

Як світанки яскраві вечори!

У орнаменти долі перетворись,

І на віки з узорами зростись,

Ніби серце гаряче в долонях твоє!

Припев:

Одягни вишиванку, Україно моя!

Йде на свято вся сім’я!

В вишиванці каштани і акація!

Одягни вишиванку, Україно моя!

Йде на свято вся сім’я!

В вишиванці каштани і акація!

Ти і я!..

За столом вся родина, за столом

Скатертина обшита хрестиком!

Пахне святом і радістю коровай!

Пам’ятай ці хвилини! Пам’ятай!..

Кольори: білий, голубий,

Щоб життя заіскрилося, полюби,

Ніби серце гаряче в долонях твоє!

Припев

Смотрите начало девятого сезона «Х-фактор» 1 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

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