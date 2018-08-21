Никита Балев сыграл маленького манипулятора Марка в сериале «Сдается домик у моря»

Лирическая комедия «Сдается домик у моря» стартует на СТБ совсем скоро, 27 августа. Ну, а пока мы продолжаем знакомиться с главными героями сериала. Юный актер Никита Балев исполнил роль Марка — младшего сына в одесском семействе, который очень изобретательно манипулирует всеми родственниками. Никита признался, что в реальной жизни он не манипулятор и не шантажист, как его герой. Как же ему удалось вжиться в роль и как проходили съемки сериала «Сдается домик у моря» — читайте в эксклюзивном интервью от stb.ua.

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Никита, как давно ты играешь? Сколько уже ролей в твоем послужном списке?

Я снимаюсь в кино не так уж и давно — с 9 лет. На экран я попал случайно, благодаря моей маме. Она однажды наткнулась на сервис для проведения кастингов, где заполнила анкету с моими данными. Через месяц ей пришло сообщение, что нужно прийти на кастинг, который заканчивался через два часа. А мама и я были в разных концах города! Я как сейчас помню: мы бежим на кастинг, опаздываем, и ко всему мама в спешке перепутала улицу, а затем мы еще и не могли найти дом. У мамы закончились деньги на телефоне, поэтому мы не могли позвонить и спросить, куда идти. В конечном итоге мы все-таки попали на кастинг и меня сразу утвердили. Так я начал сниматься. В моем послужном списке уже 12 фильмов: есть главные роли, роли второго плана и эпизоды. К тому же два полнометражных фильма, которые будут показывать в кинотеатре в этом и следующем году.

Чем же тебя заинтересовал сериал «Сдается домик у моря»?

Во-первых, это первый проект, где у меня было столько же съемочных дней, как и у взрослых актеров. И также это мой самый длинный проект, который длился шесть месяцев. Во-вторых, «Сдается домик у моря» — фильм об одесской семье, а Одесса – это город юмора. Значит, он предполагал много смешных ситуаций в жизни актеров и, в частности, в жизни Марка, моего героя. Ну, и в-третьих, это добрый семейный сериал, в котором каждый зритель найдет для себя что-то интересное, а, возможно, и узнает себя в ком-то из героев.

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Как проходил кастинг? Насколько было сложно?

Кастинг проходил в несколько этапов. Сначала я рассказал о себе и о своем опыте съемок. Затем были пробы, на которых проигрывали полностью сцены из фильма. Все это снималось на камеру (честно говоря, это было для меня впервые). Одна сцена была с бабушкой и вторая — с моим киношным братом. Точно так же проходили и последние пробы, но уже с другими актерами.

Никита, был ли ты раньше в Одессе? Тебе знаком одесский юмор?

Да, конечно, я был раньше в Одессе и не один раз! Там жила моя тетя, и мы ездили к ней в гости. В Одессе я впервые побывал в аквапарке, мне тогда было четыре или пять лет. Одесский юмор мне очень хорошо знаком: он отличается своим неповторимым колоритом. Такого, как в Одессе, нигде больше не услышишь и ни с каким другим его не перепутаешь!

Расскажи о своем герое Марке. Близок ли он тебе по духу?

Мой герой Марк – очень умный и изобретательный, кроме того, он еще и очень хитрый парень. Марк всегда знает, чего хочет, как и с помощью кого это получить. Вот, например, только он один из всей семьи знает тайну своей бабушки и пользуется этим. Марк ее шантажирует и получает за молчание денежное вознаграждение.

Близок ли он мне по духу? С одной стороны, да, потому что я тоже знаю, чего я хочу и как этого достичь. К тому же Марк, как и я, очень внимательный и наблюдательный, что помогает ему делать определенные выводы и использовать это в своих целях. Но вот к шантажу я не прибегаю.

Сложно ли было вжиться в такую новую для тебя роль?

Поначалу, я думаю, каждому актеру сложно вжиться в новую роль, ведь она не похожа на все предыдущие. Герой другой, со своим характером, мыслями и поступками. Я стараюсь понять и прочувствовать изнутри, каким он должен быть, как должен себя вести и мыслить. Сначала в этом сложно разобраться, но потом я потихонечку вживаюсь в роль и становлюсь одним целым со своим героем.

Как ты настраиваешься перед выходом в кадр? Есть ли какие-то секреты?

В принципе, никаких секретов нет, я просто вхожу в кадр и пытаюсь сделать все как можно лучше, внимательно слушаю советы режиссера. Еще мне очень важна поддержка близких людей на съемочной площадке. В основном, на съемках всегда меня сопровождает мама, и она меня всегда настраивает на то, что у меня все получится.

Расскажи о съемочной группе и атмосфере на площадке. Было ли комфортно работать с коллегами?

Атмосфера на съемочной площадке была теплой и дружелюбной. Ассистент по актерам – Лера — заботилась обо мне, как старшая сестра. Из-за моих кудрявых волос она меня называла Макарошкой, а потом и вся съемочная группа подхватила это прозвище. С коллегами-актерами я очень сдружился, и мы стали действительно одной семьей. С моей киношной бабушкой, Верой Ильиничной Кавалеровой, и моим киношным братом, Гошей Петренко, мы подружились еще на пробах. Со всеми остальными актерами — в процессе съемок. Было очень приятно, когда на мой день рождения мои киношные мама и папа, Алеся Пуховая и Анатолий Зиновенко, написали мне «С днем рождения, сын», а моя киношная сестра, Юлия Гершаник, написала «С днем рождения, мой младший брат». Я до сих пор поддерживаю с ними теплые и дружеские отношения.

Вспомни, какие веселые моменты или форс-мажоры случались на съемках?

Я думаю, что на каждом проекте есть веселые моменты и разные ситуации. Съемки в этом проекте затянулись, и мы снимали лето уже осенью, когда было холодно. В перерыве между дублями мама накидывала на меня теплый халат, чтобы я согрелся. И вот когда меня позвали снова в кадр, я так и пошел в халате! А должен был быть в шортах и футболке, но потом я понял, что снимаем-то мы лето.

Съемки длились долго, и я параллельно должен был ходить в школу. Уроки мы с мамой делали и по дороге на съемку, и на обратном пути, и в перерывах между сценами. Иногда я шел на несколько уроков, а потом ехал на съемки. Так, однажды я забыл свой школьный рюкзак на съемочной площадке. Утром надо снова идти в школу, а рюкзака с книгами и тетрадками нет! Тогда папе пришлось рано утром ехать за рюкзаком.

Также как-то раз я выучил слова только по двум сценам, а не по трем. Обычно выборку скидывают маме на почту, а она уже пересылает мне. И вот уже на съемке мама мне говорит, что сцены три! Оказалось, я не пролистал выборку до конца. Но, благо, у меня хорошая память, поэтому в перерыве между дублями я экстренно подготовился и быстро выучил слова к сцене.

На твой взгляд, какая основная мысль фильма «Сдается домик у моря»?

Основная мысль фильма – показать зрителю жизнь простой, небезупречной и в то же время веселой одесской семьи, с ее проблемами и радостными событиями. Возможно, зрители узнают себя в героях этого сериала. Они ссорятся, мирятся, плетут интриги друг против друга, но в конечном итоге остаются одной дружной семьей. У каждого из героев свои характеры, увлечения и желания. Все это делает фильм интересным и интригующим, а поступки героев – непредсказуемыми. Также зритель переносится в теплую и юморную Одессу, а это особенный колоритный город! Тот, кто однажды там побывал, обязательно захочет туда вернуться. И если у кого-то пока не получается съездить в Одессу, то с помощью этого фильма они туда перенесутся.

Ева Николаева

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