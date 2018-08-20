Премьера новых выпусков «Следствие ведут экстрасенсы» уже не за горами! Все сентябрьские воскресенья экстрасенсы будут искать виновных в тяжких преступлениях и бороться за справедливость. Начало программы, как и прежде, будет в 19:00. Больше подробностей читайте в материале.

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В преддверии 19 сезона «Битвы экстрасенсов» создатели проекта «Следствие ведут экстрасенсы» подготовило премьерные выпуски. Каждое воскресене зрители будут наблюдать, как разворачиваются события в запутанных мистических историях.

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Экстрасенсам предстоит расследовать шокирующее убийство 15-летней девушки на Харьковщине, а также найти виновного в смерти малышки Дианы на Львовщине. Еще три истории пока остаются в тайне. Удастся ли экспертам проекта восстановить справедливость?

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Не пропустите премьерные выпуски «Следствие ведут экстрасенсы» со 2 сентября каждое воскресенье в 19:00 на телеканале СТБ!

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