Совсем скоро на телеканале СТБ выйдет новый сериал производства Vaverka Production. «Сдается домик у моря» – это история одесской семьи, которая всеми силами пытается заработать тем, что сдает свой дом отдыхающим в летний сезон. Совсем недавно создатели «Сдается домик у моря» презентовали первую серию. Мы пообщались с авторами идеи, продюсером и актерами, чтобы узнать их мнение о выполненной работе. Подробности – в нашем материале.

Первым о своих впечатлениях рассказал креативный продюсер Vaverka Production Дмитрий Танкович:

«То, в чем я до сих пор уверен, – нам нравится то, что мы создали. Понятно, что это первый опыт «сделать под ключ» проект, и многие вещи мы уже бы сделали по-другому, но я точно знаю, что мне не стыдно. Для меня это самое главное.

Если вы обратили внимание, все конфликты в сериале достаточно добрые, они всегда заканчиваются чем-то позитивным, хорошим, добрым, светлым. Это в принципе была основная задача.

Касательно одесского юмора в сериале «Сдается домик у моря», мы очень боялись свалиться в анекдотичность. Боялись сделать некий стереотипный взгляд на то, как говорят в Одессе. Опять же, мы в этом городе бывали не раз и понимаем, что, как в анекдотах, там не разговаривают. Да, там есть те вещи, которые, на наш взгляд, свойственны Одессе, но мы не хотели делать анекдот, мы хотели делать хорошую добрую историю, которая будет максимально похожа на настоящую».

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«Нам приходилось снимать лето в ноябре. И наши герои, надо отдать им должное, в плавках и в майках обливались холодной водой, а там, на заднем плане, шел снег. Спасибо им огромное за эту выдержку, они большие молодцы. Спасибо всей команде, которая снимала «Сдается домик у моря». На мой взгляд, получился хороший продукт. Мне очень нравится, надеюсь, понравится и вам», – поделился шоураннер проекта Алексей Поляков.

«Мы снимали очень быстро и очень плотно, времени расслабляться вообще не было. Падающий снег не успевал долетать до кадра, мы его быстро убирали, и вы его не увидите. Но снег был, и это правда. Отдельное спасибо нужно сказать актерам, которые, несмотря на октябрь, ноябрь, январь и февраль, отрабатывали свои роли настолько хорошо, настолько слаженно, что если бы не они, мы бы еще снимали, наверное. Но благодаря таким профессионалам мы сделали все вовремя, быстро и качественно», – рассказал продюсер Юрий Кирпик.

«По первой серии судить очень тяжело. Дальше все это будет развиваться и будет много всего интересного. У меня персонаж – одессит без чувства юмора. Там, где хочется иногда хохмить, ты знаешь, что ты себе этого не позволишь, потому что это не в канве сценария. Сейчас больше какого-то волнения и веры в то, что все должно получиться. Знаете, хочется больше нормальных житейских ситуаций.

А съемки лета в ноябре – это нормально. Это творческий процесс, к которому мы должны быть готовы. Главное, чтобы зрителю понравилось», – прокомментировал Анатолий Зиновенко.

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«Мне очень понравилось. Первая серия была очень красивая, очень душевная. Сразу же появилась вся семья. Со своим персонажем Марком я кое-чем похож и не похож одновременно. Он умеет выжидать, он очень умный, знает, куда надавить, чтобы добиться того, что хочет от человека, он умеет манипулировать. Идея братской войны в сериале – это очень жизненно. Хотя в каждой семье по-разному. Где-то между братьями вражда, где-то очень дружеские отношения. В этом случае получилась вражда. В сериале мне нравится его душевность, семейность и неповторимый одесский юмор», – поделился Никита Балев.

«Ощущения после просмотра первой серии – тепло, захотелось на море, очень захотелось жареных бычков. Я очень люблю, когда что-то смотришь и сразу входишь в эту атмосферу. По-моему, так и получилось.

Мой персонаж Лиза напоминает меня в 16 лет. Это южная девочка, очень энергичная, предприимчивая, с живым складом ума. Лиза знает себе цену, хотя часто в ней сомневается. Она очень семейная, очень любит свою семью, хоть и пытается показать свою самостоятельность. Диалоги Лизы с мамой, разговоры по душам, как по мне, самое теплое. Вообще мама в сериале друг всем. Наша Жанна – друг детям, друг мужьям, друг маме. Большая одесская мама… Очень хочется, чтобы зритель узнал в наших персонажах себя», – рассказала Юлия Гершаник.

Напомним, 27 августа вы увидите новый сериал «Сдается домик у моря» в эфире телеканала СТБ в 18:00 – сразу две серии подряд.

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