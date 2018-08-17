27 августа в эфире телеканала СТБ стартует лирическая комедия «Сдается домик у моря» производства Vaverka Production. Новый сериал рассказывает об одесской семье, которая пытается зарабатывать тем, что сдает комнаты собственного дома в курортный период. И все было бы хорошо, если бы члены семьи не то что помогали, а хотя бы не мешали хозяйке дома строить бизнес.

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«То, что происходит в этой одесской семье, знакомо каждому. Когда герои конфликтуют, они все равно находят слова и поступки, которые показывают, что не так все плохо в нашей жизни. Ведь любые ссоры – не навсегда. С одной стороны – история о взаимоотношениях и конфликтных ситуациях, а с другой стороны – всегда сохраняется любовь. В каждом кадре мы хотим показать тепло, солнце и уют, чтобы у зрителя возникло желание туда попасть. Поэтому наша Одесса не постсоветская, а новая, современная, курортная. Наша Одесса – украинский Сен-Тропе. Каждый день на 47 минут зритель будет отправляться в маленький отпуск», – делится своим видением режиссер сериала Антон Щербаков.

«Как известно, в любом сериале должен быть главный герой; в нашем случае это хозяйка дома. Зовут её Жанна, и на ней держится вся семья. Если она уйдет, все развалится, как бывает во многих украинских семьях. Возможно, это наша модель жизни. Главная героиня очень добрая, поэтому под одной крышей живут и ее муж, и бывший муж, которого она временно приютила, дети от первого брака, ребенок от второго и ко всему прочему приезжает мама», – комментирует шоураннер проекта Алексей Поляков.

«Кастинг в сериал длился достаточно долго и, открою вам секрет, проводился он не только в Украине, но и в Беларуси. Мы с Алексеем Поляковым поехали в Минск на Беларусьфильм и провели кастинг там. Это было интересно. Те актеры, которые попали в шорт-лист, были одобрены каналом и утверждены на роли. В итоге, как вы уже могли догадаться, в нашем проекте снимаются и украинские, и белорусские актеры», – рассказывает креативный продюсер Vaverka Production Дмитрий Танкович.

Сериал «Сдается домик у моря» – это оригинальный формат, который разработали Дмитрий Танкович, Павел Кривчик и Алексей Поляков. Пилотную серию проекта писала Катя Колесник, которая известна зрителям по роли Марины в сериале «Коли ми вдома», в котором Катя также является не только актрисой, но и одним из сценаристов. Но весь сериал, а точнее 20 его серий, писала, конечно же, не одна Катя. Над проектом работало 10 талантливых сценаристов компании Vaverka Production, которые, как они сами говорят, кайфовали, когда писали истории для этой чокнутой (в хорошем смысле слова) одесской семейки.

Зрители увидят 20 серий. Хронометраж каждой – 47 минут. Сериал будет выходить по будням в 19:00.

В ролях: Алеся Пуховая, Анатолий Зиновенко, Дмитрий Суржиков, Георгий Петренко, Никита Балев, Вера Кавалерова, Юлия Гершаник.

Авторы идеи – Дмитрий Танкович, Павел Кривчик, Алексей Поляков

Режиссер-постановщик – Антон Щербаков

Сценарная группа – Дмитрий Контелев, Василий Стук, Сергей Юров, Колесник Екатерина, Островцев Вячеслав, Квак Александр, Шкурко Диляра, Хрипун Дмитрий, Ткачук Максим, Андрей Кукса.

Оператор-постановщик – Виктор Петренко

Художник-постановщик – Мария Чупайленко

Продюсеры – Юрий Кирпик, Василий Белозеров

Креативные продюсеры – Алексей Поляков, Дмитрий Танкович, Павел Кривчик

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