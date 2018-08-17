Роскошная и талантливая судья «Х-фактор»-9 выпустила хит. Премьера песни Насти Каменских «LOMALA» состоялась сегодня, 17 августа. По многочисленным просьбам поклонников релиз нового сингла певицы перенесли на месяц раньше. Слушать онлайн хит Насти Каменских «LOMALA» можно уже сейчас. Подробности о новинке – найдете в материале.

Сегодня, 17 августа, Настя Каменских презентовала песню «LOMALA». Анонс премьеры артистка опубликовала еще несколько дней назад на своей странице в соцсети, а уже сегодня вы можете слушать песню «LOMALA» онлайн.

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«Когда мы влюбляемся, то полностью открываемся любимому человеку. Оголяются наши нервы, душа становится чувствительной и ранимой. Мы становимся уязвимы. Эта песня про те чувства, которые порой ломают нас и выворачивают всю душу наизнанку. Песню «LOMALA» я посвящаю всем девочкам. Никогда не сдавайтесь! Если плохо, больно, пусть даже со слезами на глазах, но нужно найти в себе силы двигаться и жить дальше и, конечно же, танцевать!» — так описывает новую песню Настя.

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Отдельную благодарность за очередной взрывной хит Настя Каменских выразила своему коллеге по сцене Потапу и другим людям, которые принимали участие в создании композиции:

«Спасибо за этот трек #oneandonly гению Лешеньке Потапенко @realpotap! Ты не перестаёшь удивлять своим талантом. Спасибо моему Ромочке @roman_katruk и любимому Вадику @vadimlisa за аранж, запись и сведение! Ценю безумно».

Напомним, что совсем скоро вы увидите обворожительную Настю Каменских в проекте «Х-фактор»-9! Не пропустите премьеру нового сезона 1 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!



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