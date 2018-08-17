Letay примут участие в «Х-факторе»-9. Конкурсанты Нацотбора на Евровидение-2017 будут бороться на кастинге за право участвовать в новом сезоне талант-шоу. Подробнее об интересных героях нового сезона «Х-фактора» читайте в нашем материале.

На кастинге «Х-фактора»-9 свои силы будут пробовать участники Нацотбора на Евровидение-2017 группа Letay.

Letay – яркое музыкальное явление, которое сочетает в себе качественный звук, интересные мелодии, душевность и непростую лирику. Песни в стиле pop, rock, indie и акустические баллады очень гармонично существуют в альбомах музыкантов.

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В роли участников Нацотбора на Евровидение-2017 Letay спели песню «Світ чекає» («World is Calling»). Композиция расположена под первым номером в новом альбоме LETAY – «Вітер без пилу». Композиция – яркая, запоминающаяся, современная и проникновенная, она сразу привлекает внимание.

Новый сезон «Х-фактора» приготовил много сюрпризов. И один из них – известные музыканты, по которым все скучали, а их творчество знаем и любим. В 9 сезоне среди участников будут звезды 90-х, 2000-х и современности.

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