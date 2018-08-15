Куда пойти на выходных 18–19 августа 2018 года

Задумались над тем, куда пойти в Киеве на выходных? У талантливого музыканта и судьи «Х-Фактор»-9 Дмитрия Шурова есть для вас несколько лучших идей для лучшего уикенда! Афиша мероприятий в Киеве на выходные 18–19 августа от солиста группы Pianoбой – специально для наших читателей. Быстренько листайте ниже, выходные уже скоро!
Make it easy! Большой творческий воркшоп
18 августа, 13:00–23:55
C.I.Form, Автозаводская, 2
Стоимость: от 750 грн
Целый день творить в атмосферном месте с самыми интересными людьми столицы. Представили, как классно? А теперь хорошая новость: вы можете стать частью самого большого воркшопа. На мероприятии вы сможете: научиться лепить скульптуры, нарисовать свою картину, сделать глиняный горшок, изучить графику и создать оригинальную вещь своими руками. Все изделия вы забираете с собой на память об этом буме творчества.
Больше по теме: Упражнения на пресс от Марины Узелковой
Концерт НАОНИ. Лучшие мировые хиты
18 августа, 19:00–21:30
Roof, Сечевых стрельцов, 37–41
Стоимость: от 300 грн
На одной из самых атмосферных крыш Киева, ROOF, уже в эти выходные вы услышите украинский оркестр — НАОНИ. Всемирно известный коллектив представит программу «Гуц-and-Roll». Для вас будут играть мировые рок-хиты в специальной аранжировке для украинских народных инструментов. На концерте прозвучат песни легендарных Beatles, Deep Purple, Queen и ABBA в исполнении симфонического ансамбля под руководством Виктора Гуцало.
Projector Creative Picnic
18 августа, 10:00–22:00
Набережно-Рыбальская, 3
Стоимость: 200 грн; в день ивента: 300 грн
Ходить на лекции стало модно. А почему? Просто потому, что это не только полезно, но и отличный способ пообщаться с единомышленниками. Как раз ради этой цели организаторы и придумали ивент! На масштабном образовательном пикнике вы сможете не только узнать много нового в своей сфере деятельности, но и нечто большее. Вы познакомитесь с другими талантливыми и креативными людьми, которые поделятся с вами секретами их отрасли. Будет очень интересно.
Больше по теме: Тепловой или солнечный удар: симптомы и первая помощь
Джаз на крыше — Ray Charles
18 августа, 19:00–21:00
ЦУМ, Крещатик, 38/2
Стоимость: 450 грн
Рэй Чарльз – обладатель 17 статуэток «Грэмми», а его имя введено в залы славы рок-н-ролла. Творчество этого талантливого музыканта оказало влияние на самые разные направления и стили музыки, а сам он стал кумиром миллионов слушателей по всему миру. В эти выходные для вас сыграет коллектив Old Fashioned Band под руководством талантливого украинского пианиста и композитора Павла Игнатьева.
Школьный маркет. Всі. Свої
18–19 августа ,10:00–21:00
Десятинная, 12
Вход свободный
Скоро в школу. Знакомые слова, которые вызывают ностальгию, даже если вам сто лет! Чем не повод прийти и купить своему ребенку самые красивые тетради, самую стильную форму и самый модный портфель? Организаторы позаботились, чтобы родителям было не так тоскливо в царстве школьников: на террасах вас будет ожидать вкусный сидр.