Куда пойти на выходных 18–19 августа 2018 года

Задумались над тем, куда пойти в Киеве на выходных? У талантливого музыканта и судьи «Х-Фактор»-9 Дмитрия Шурова есть для вас несколько лучших идей для лучшего уикенда! Афиша мероприятий в Киеве на выходные 18–19 августа от солиста группы Pianoбой – специально для наших читателей. Быстренько листайте ниже, выходные уже скоро!

Make it easy! Большой творческий воркшоп

18 августа, 13:00–23:55

C.I.Form, Автозаводская, 2

Стоимость: от 750 грн

Целый день творить в атмосферном месте с самыми интересными людьми столицы. Представили, как классно? А теперь хорошая новость: вы можете стать частью самого большого воркшопа. На мероприятии вы сможете: научиться лепить скульптуры, нарисовать свою картину, сделать глиняный горшок, изучить графику и создать оригинальную вещь своими руками. Все изделия вы забираете с собой на память об этом буме творчества.

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Концерт НАОНИ. Лучшие мировые хиты

18 августа, 19:00–21:30

Roof, Сечевых стрельцов, 37–41

Стоимость: от 300 грн

На одной из самых атмосферных крыш Киева, ROOF, уже в эти выходные вы услышите украинский оркестр — НАОНИ. Всемирно известный коллектив представит программу «Гуц-and-Roll». Для вас будут играть мировые рок-хиты в специальной аранжировке для украинских народных инструментов. На концерте прозвучат песни легендарных Beatles, Deep Purple, Queen и ABBA в исполнении симфонического ансамбля под руководством Виктора Гуцало.

Projector Creative Picnic

18 августа, 10:00–22:00

Набережно-Рыбальская, 3

Стоимость: 200 грн; в день ивента: 300 грн

Ходить на лекции стало модно. А почему? Просто потому, что это не только полезно, но и отличный способ пообщаться с единомышленниками. Как раз ради этой цели организаторы и придумали ивент! На масштабном образовательном пикнике вы сможете не только узнать много нового в своей сфере деятельности, но и нечто большее. Вы познакомитесь с другими талантливыми и креативными людьми, которые поделятся с вами секретами их отрасли. Будет очень интересно.

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Джаз на крыше — Ray Charles

18 августа, 19:00–21:00

ЦУМ, Крещатик, 38/2

Стоимость: 450 грн

Рэй Чарльз – обладатель 17 статуэток «Грэмми», а его имя введено в залы славы рок-н-ролла. Творчество этого талантливого музыканта оказало влияние на самые разные направления и стили музыки, а сам он стал кумиром миллионов слушателей по всему миру. В эти выходные для вас сыграет коллектив Old Fashioned Band под руководством талантливого украинского пианиста и композитора Павла Игнатьева.

Школьный маркет. Всі. Свої

18–19 августа ,10:00–21:00

Десятинная, 12

Вход свободный

Скоро в школу. Знакомые слова, которые вызывают ностальгию, даже если вам сто лет! Чем не повод прийти и купить своему ребенку самые красивые тетради, самую стильную форму и самый модный портфель? Организаторы позаботились, чтобы родителям было не так тоскливо в царстве школьников: на террасах вас будет ожидать вкусный сидр.

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