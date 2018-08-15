Анатолий Зиновенко: Признаюсь, я давно так не смеялся!

27 августа СТБ и Vaverka Production представляют новый сериал «Сдается домик у моря», в котором сыграл талантливый Анатолий Зиновенко. Интересно, что эта роль, как и сама картина, оказалась необычной для актера. Его персонаж Леонид — добрый и трогательный одессит без чувства юмора! Как такое возможно, да еще и в комедийном сериале, — рассказал Анатолий Зиновенко.

Анатолий, чем вас заинтересовала картина «Сдается домик у моря»?

В моей карьере насчитывается уже порядка 120 картин. Я отыграл, пожалуй, все звания полицейских — от рядового и выше, даже Сталина играл. Сейчас, к сожалению, много крови на экране — и это уже порядком поднадоело. И вот в последнее время хотелось сыграть что-то доброе, хорошее. Актер же всегда должен открывать в себе что-то необычное. Когда я прочитал сценарий, он мне очень понравился, я не мог оторваться. Признаюсь, я давно так не смеялся! Не знаю, что получится в итоге, но тогда я сразу влюбился в этот материал. Передо мной была такая картинка: очень смешно и трогательно одновременно. Конечно, меня это заинтересовало — как такое может не заинтересовать?! Я считаю, что ребята прописали сценарий классно, со вкусом. Чувствуется, что они отдаются этому делу, что очень приятно.

Расскажите о своем герое Леониде, муже главной героини Жанны. Близок ли он вам по духу?

Самое смешное, что он мне мало чем близок! Но я же должен был надеть на себя его шкуру. У Лени есть такая положительная черта — он преданный семьянин, он очень любит свою семью, жену, своего сына и детей жены от первого брака. Да, где-то он прижимист, потому что приходится жить в режиме экономии. Но он убежден в правильности своих поступков! И самое главное, что это одессит без чувства юмора! Мы пытались сделать акцент именно на этом нюансе в образе Лени. Он даже шутит как-то несмешно, но сам уверен в обратном. Это очень своеобразный человек, поэтому сложно сказать, насколько он мне близок. Наверное, только тем, что я тоже семьянин. А у меня очень большой семейный стаж: мы с женой вместе уже 36 лет!

Поддержала ли вас жена, Татьяна Зиновенко, в решении согласиться на эту роль? В студии «Все буде добре» вы признались, что однажды жена вас даже поставила перед выбором: или она, или фильм.

Да, было и такое. Но в данном случае не было никаких интимных сцен, поэтому спорных вопросов не возникло. Ну, а влюбляться в партнера, в пределах разумного, — это нормально. Любовь к партнерше, уважение, поддержка — это все обязательно! А с женой мы всегда друг друга поддерживаем в новых начинаниях.

Удалось ли вам сработаться со своими партнерами? Какая атмосфера была на площадке?

Атмосфера на площадке всегда была очень позитивная, дружественная. Мы снимали комедию, поэтому на съемках, конечно же, было весело. К концу съемок мы уже настолько сроднились, что хотели второй сезон. Это именно тот случай, когда взаимоотношения между всеми актерами сложились очень хорошие! С партнерами мы действительно стали семьей за время съемок и продолжаем общаться, созваниваться, списываться. Например, с Никитой Балевым, моим «сыном», мы очень сдружились. Однажды так вышло, что мы с женой отправились в Болгарию, и встретили там Никиту с родителями. Нам даже удалось вместе отдохнуть четыре дня. Тогда мы с ним устроили небольшую фотосессию с табличкой «Сдается домик у моря».

Публикация от Никита Балев (@balev_nikita) 8 Июл 2018 в 4:32 PDT

Как сложились отношения с режиссером-постановщиком картины Антоном Щербаковым?

До этого я не работал с Антоном Щербаковым, но он мне понятен. Я сам очень люблю импровизировать, но при этом всегда слушаю то, что говорит режиссер. Если мне что-то не нравится, не устраивает, то мы можем дискутировать на эту тему и прийти к общему знаменателю. Когда возникали подобные моменты, то и режиссер прислушивался, и шоураннер Алексей Поляков очень ответственно относился к этому. То, что можно было поменять, — меняли, за исключением каких-то принципиально важных моментов. Антон очень выкладывался: он был и режиссером, и оператором, и сценаристом. Он целиком был погружен в работу!

Действие сериала разворачивается в солнечной Одессе. А Одесса — это, безусловно, юмор и особый колорит. Как вам удалось его передать?

Когда имеешь дело с одесским колоритом, то очень важно не переборщить с акцентом. Мы пытались передать именно дух одесской семьи, показать повседневный юмор, который рождается непроизвольно, в процессе общения. В любом случае, будем смотреть на результат, но я надеюсь, что у нас все получилось.

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Какие интересные случаи за время съемок вы можете вспомнить?

Самое интересное то, что в феврале мы заканчивали съемки лета и приходилось на улице в летней одежде делать зарядку. При этом нас подбадривала вся съемочная группа, которая была одета как раз по погоде. И когда изо рта шел пар, то режиссер просил попить холодной водички, чтобы устранить это.

Что должен для себя вынести зритель из картины «Сдается домик у моря», как вы считаете?

Прежде всего, человечность. Очень важно всегда, при любых обстоятельствах, оставаться человеком и уметь быть человечным. Даже когда люди развелись, даже когда наваливается много проблем… Так, на примере нашей большой одесской семьи, мы видим, что нужно оставаться людьми, поддерживать близких и принимать их со всеми проблемами. Я очень надеюсь, что будет результат, что будет хорошее кино!

Ева Николаева

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