14 августа православный мир отмечает Медовый Спас 2018. Традиционно это и народный, и религиозный праздник. Он знаменует начало Успенского поста и прощание с жаркими летними деньками. О том, что нельзя делать на Медовый Спас, а также какие приметы и традиции на Маковея существуют, напомнил победитель «Битвы экстрасенсов»-18 Каин Крамер.

Еще по теме: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата празднования в 2018 году

Медовый Спас: история и традиции праздника

Первый Спас называют не только Медовым, но и Маковым (Маковея) и Спасом на воде. К средине августа соты в ульях уже заполнены, и пасечники начинают сбор мёда. Существует поверье, что в день первого Спаса пасечник обязательно должен заломать соты, иначе соседние пчёлы украдут весь мёд.

Третье именование – Спас на воде, или Мокрый Спас – этот день получил благодаря традиции освящения воды. На Руси сегодня было принято купать лошадей, свиней и весь скот в последний раз. Также люди и сами купались, веря, что такой обряд смоет их грехи и подарит здоровье. Обязательным ритуалом было освящение новых колодцев.

Помимо народных традиций, Первый Спас является и началом Успенского поста, который длится с 14 по 27 августа. Это единственный многодневный пост в честь Богородицы и её Успения. Он очень строгий, несмотря на то, что сладкий. Считается, что, придерживаясь этого поста, жизнь верующих христиан будет такой же сладкой и после смерти.

Что святят на Медовый Спас

По традиции сегодня хозяйки идут в церковь для того, чтобы помолиться и освятить мёд. Считалось, что в таком случае он обретает чудодейственную силу и может применяться даже как лекарство от тяжелых болезней. Женщины пекут булочки, пряники, пироги и блинчики с мёдом.

Традиционным блюдом на столе является выпечка с маком. И это не случайность, поскольку 14 августа – день памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев. В народе это праздник получил названия Маковей, или же Маковый Спас. Именно поэтому на стол принято подавать различные блюда с маком.

Еще по теме: Топ-10 советов на каждый день от экстрасенса Хаяла Алекперова

Приметы на Маковея

С 14 августа начинается период Спасовки, на протяжении которого принято помогать окружающим, особенно тем, кто нуждается в этом больше всех. В день Медового Спаса на Руси устраивали «вдовьи и сиротские помочи», то есть приносили еду и оказывали помощь по хозяйству. При этом люди приговаривали: «Ты – за себя, мы – за тебя, а Христов Спас – за всех нас!». Считается, что Спас получил свое название в честь Иисуса Христа-Спасителя (Спаса). Поэтому все продукты, в честь которых назван праздник, имеют «спасительные» свойства.

В Первый Спас в давние времена пчеловоды надевали чистую одежду, в новую посуду клали мёд только из самых лучших и богатых ульев и шли в церковь. Освященным медом поминали родителей, угощали нищих и детей.

Букет на Маковея: какие цветы нужно принести в дом на Медовый спас

Накануне Маковея несколько головок мака добавляли в букет из цветов и лекарственных растений. Освятив в церкви, такой «маковейский цветок» ставили у кровати. Верили, что он убережет семью от несчастий и подарит спокойствие и благополучие в семье.

Также в букеты добавляли разные символические травы и цветы. Например, бархатцы принесут в дом счастье, тысячелистник – финансовое благополучие, мята – крепкое здоровье, а базилик удачу. Наши предки верили, что этот букет надо собрать непременно своими руками и это принесет в дом счастье.

Еще по теме: Гороскоп на неделю с 13 по 19 августа 2018 года от астрологов «Все буде добре»

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.