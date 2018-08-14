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Телеканал СТБ / День Независимости Украины: история праздника

День Независимости Украины: история праздника

Телеканал СТБ

Когда День Независимости Украины в 2018 году? Ответ на этот вопрос очень часто ищут в интернете. Однако все очень просто, ведь дата празднования постоянная – День Независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. В 2018 году праздник выпадает на пятницу, поэтому украинцев ждет дополнительный выходной. Об истории праздника, а также о том, как собираются провести этот день лица телеканала СТБ, – в материале.  

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История праздника День Независимости Украины

Впервые День независимости Украины отметили 16 июля 1991 года – в годовщину принятия Декларации о государственном суверенитете Украины Верховной Радой УССР. В постановлении «О Дне провозглашения независимости Украины» было указано:

«Учитывая волю украинского народа и его извечное стремление к независимости, подтверждая историческую значимость принятия Декларации о государственном суверенитете Украины 16 июля 1990 года, Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики постановляет: Считать день 16 июля Днём провозглашения независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный общенародный праздник Украины».

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Однако позже возникла необходимость перенести дату на 24 августа 1991 года. Именно в этот день Верховная Рада Украинской ССР приняла «Акт провозглашения независимости Украины». После он был подтвержден на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года и изменил историю страны навсегда. С тех пор Украина была провозглашена независимым и суверенным государством.

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В 2018 году нашей стране исполнится 27 лет. В честь праздника в Киеве пройдет парад войск, а в больших городах Украины планируются различные торжества. Традиционно этот день будет выходным по всей стране.

Как отметят День Независимости Украины лица телеканала СТБ

Ведущая проекта «Я соромлюсь свого тіла», акушер-гинеколог Людмила Шупенюк, рассказала, что у нее в семье есть особые традиции празднования Дня Независимости.

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«Для нашей семьи этот праздник особенный потому, что 26 августа, всего через 2 дня после главного праздника Украины – день рождения моей мамы. Так сложилось, что ежегодно мы устраиваем себе мини-отпуск и отмечаем все три дня, начиная именно со Дня Независимости. Каждый год мы стараемся всей семьей – и внуки, и дети, и, по возможности, остальные родственники – выезжать нашим огромным семейством в какие-то интересные места на территории Украины», – рассказывает Людмила Шупенюк.

Исключением не станет и День Независимости в 2018 году. Кроме того, ведущая «Я соромлюсь свого тіла» поделилась еще одной причиной, почему для их семьи этот день особенный:

«Мы уже даже нашли место! В этом году мы будем отдыхать под Одессой, где отпразднуем и день рождения нашей страны, и, конечно же, день рождения нашей мамы. Для нас этот праздник особенно значимый еще и потому, что мой папа вместе с Левком Лукьяненко принимал участие в написании акта о независимости. Он один из соавторов! Для нас этот день имеет особое значение».

Коллега Людмилы по проекту «Я соромлюсь свого тіла», ортопед-травматолог Валерий Ославский, также планирует провести этот день в окружении родных.

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«Хочу провести День Независимости с семьей. Мы традиционно выходим на дневную прогулку с посещением аттракционов. А вечером все вместе готовим семейный ужин».

А вот ведущая нового сезона проекта «Зважені та щасливі» Мирослава Ульянина даже в праздники не может без спорта.

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«На День Независимости я планирую принять участие в киевском «Забеге в вышиванках», который уже традиционно проводится в течение нескольких лет. А организовывает его мой знакомый тренер Саша Кузин, благодаря которому я дважды пробежала полумарафон. Этот забег проводится в разных городах Украины одновременно, так что присоединяйтесь и вы»!    

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