Модные купальники 2018: в чем ходит Настя Каменских этим летом

Лето в самом разгаре, а вы все еще не подобрали для себя идеальный купальник? Соблазнительная и талантливая судья шоу «Х-Фактор» Настя Каменских любит делиться в своем Instagram фотографиями в купальниках, смело демонстрируя свои формы. Давайте узнаем, какие модные купальники 2018 выбрала Настя Каменских для своего гардероба этим летом. Возможно, вы присмотрите какой-то вариант и для себя!

С каждым годом мода на излишнюю худобу уходит. На смену ей приходит осознание того, что следить за собой, заниматься спортом, правильно питаться и умело подчеркивать свои формы – это и есть настоящая красота. Немалую роль в популяризацию этого привносят звезды, на которых равняются молодые девушки.

Кумир миллионов подростков, певица и судья шоу «Х-Фактор» Настя Каменских пропагандирует здоровый образ жизни и смело демонстрирует свои аппетитные формы в соцсетях. Давайте полюбуемся снимками, которыми певица делилась со своими подписчиками и узнаем, какие же купальники на лето 2018 она выбрала для себя.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 27 Июл 2018 в 5:27 PDT

Больше на тему: Купальники 2018: модные варианты в фото

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 6 Июл 2018 в 9:34 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 7 Апр 2018 в 12:40 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 6 Апр 2018 в 10:25 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 6 Апр 2018 в 2:33 PDT

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 3 Апр 2018 в 12:04 PDT

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.