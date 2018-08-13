Модные купальники 2018: в чем ходит Настя Каменских этим летом

Лето в самом разгаре, а вы все еще не подобрали для себя идеальный купальник? Соблазнительная и талантливая судья шоу «Х-Фактор» Настя Каменских любит делиться в своем Instagram фотографиями в купальниках, смело демонстрируя свои формы. Давайте узнаем, какие модные купальники 2018 выбрала Настя Каменских для своего гардероба этим летом. Возможно, вы присмотрите какой-то вариант и для себя!
С каждым годом мода на излишнюю худобу уходит. На смену ей приходит осознание того, что следить за собой, заниматься спортом, правильно питаться и умело подчеркивать свои формы – это и есть настоящая красота. Немалую роль в популяризацию этого привносят звезды, на которых равняются молодые девушки.
Кумир миллионов подростков, певица и судья шоу «Х-Фактор» Настя Каменских пропагандирует здоровый образ жизни и смело демонстрирует свои аппетитные формы в соцсетях. Давайте полюбуемся снимками, которыми певица делилась со своими подписчиками и узнаем, какие же купальники на лето 2018 она выбрала для себя.
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