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Телеканал СТБ / Лунный календарь садовода-огородника на август 2018 года от Алены Куриловой

Лунный календарь садовода-огородника на август 2018 года от Алены Куриловой

Телеканал СТБ

Следуя лунному календарю садовода-огородника на август 2018 года, вы сможете определить самые благоприятные дни для работ с землей и растениями. Когда лучше сеять, собирать и удобрять корнеплоды, плодовые деревья и кустарники, а также какие дни в августе 2018 года будут самыми благоприятными для огородничества рассказала двукратная победительница «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», потомственная ясновидящая Алена Курилова. iStock-673641858 «Посев и рассаду я рекомендую проводить в женские дни: среду, пятницу или субботу. Занимаясь огородничеством в эти дни, вы получите поток женской энергии, которая будет благоприятно воздействовать на рост растений, их цветение и плодоношение. Остальные дни в августе 2018 года будут менее удачны для огородничества», – поделилась Алена Курилова. Особое внимание сновидящая советует обращать на лунные циклы. Прислушайтесь к советам лунного календаря, прежде чем приступать к посадкам или сбору урожая. На убывающей Луне лучше всего удаются посадки корнеплодов – моркови, картофеля, свеклы и прочих «подземных» овощей. В дни полнолуния хорошо сажать и собирать круглые плоды – тыкву, дыни, арбузы. Период растущей Луны подходит для высаживания и пересаживания плодовых деревьев и ягодных кустарников, а также их удобрения и подрезания.

Больше по теме: Изучайте традиции: Адинатх Джайадхар дал советы туристам iStock-677383110 Самыми благоприятными днями для огородничества и выполнения любых работ будут 16, 21 и 22 августа. В эти дни рекомендовано проводить:

  • замачивание семян;
  • посев, а также пересадку овощных растений, особенно корнеплодных и луковых;
  • посев и посадку деревьев и кустарников, бобовых, зерновых;
  • можно пересаживать растения с ослабленной корневой системой, а также те цветы, которым предстоит зимовать на холодных подоконниках;
  • корневую и некорневую подкормку растений;
  • обрезку, прищипку, прививку и заготовку черенков;
  • заготовку сена;
  • проводить защиту от болезней и вредителей;
  • заготовку корней лекарственных растений;
  • заготовку выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.

iStock-884693260 Наиболее неблагоприятным днем для огородников и садоводов будет 11 августа 2018 года. В этот день стоит воздержаться от любых земледельческих работ, даже от полива. Займитесь заготовкой овощей, фруктов, зерновых и лекарственных трав! «Издавна существует обряд, которого я рекомендую придерживаться и сегодня. В начале сбора урожая первый стог пшеницы связывают в сноп, сохраняют его на протяжении всей жатвы, обмолачивают и эти зерна святят и перед посевом смешивают с остальным зерном для хорошего урожая. Обряд следует проводить ежегодно», – поделилась ясновидящая.

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