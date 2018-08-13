Евровидение-2019 в Израиле может не состояться: страна-победитель находится под угрозой выбывания из конкурса. Окончательное решение станет известно после 14 августа. Итак, где же будет проходить Евровидение-2019? Читайте подробности в материале.

Почему над страной-победителем нависла угроза выбывания из Евровидения-2019? Как оказалось, причин несколько. Первая заключается в банальной нехватке средств на участие в конкурсе. Израильский телерадиовещатель KAN не может позволить себе полноценно профинансировать подготовку к мероприятию. Поэтому представителям страны выдвинули жесткий ультиматум: если Израиль не найдет сумму залога, то потеряет право на проведение музыкального конкурса в 2019 году.

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Вторая причина сложившейся ситуации — обвинение в плагиате. Известная студия звукозаписи Universal Music обвиняет Нетту Барзилай, которая, как вы помните, является победительницей Евровидения-2018, в нечестном участии в конкурсе. По мнению студии, песня «Тоу» — это очевидный плагиат на музыкальную композицию группы The White Stripes «Seven Nation Army».

Где будет проходить Евровидение в 2019 году, пока неизвестно: точную информацию сообщат после 14 августа.

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Смогут ли представители страны, несмотря на все препятствия, организовать конкурс, покажет время. А пока пожелаем им удачи и веры в то, что все наладится!

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