Международный день молодежи во многих странах ежегодно отмечают 12 августа, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам молодого поколения. Ведь развитие мира напрямую зависит от молодых людей, которые его населяют. Какова же история Международного дня молодежи и как его отметят звезды СТБ — читайте в материале.

Международный день молодежи: история праздника

Международный день молодежи был установлен Генассамблеей ООН почти 19 лет тому назад — 17 декабря 1999 года. А впервые этот праздник отметили 12 августа 2000 года. Генсек ООН призвал мировую общественность признать, что разные поколения зависят друг от друга, а значит, и решать свои проблемы они должны вместе. Также он рекомендовал информировать молодежь о существующих сложностях в мире и вариантах их разрешения.

Во всем мире в день молодежи принято проводить мероприятия на определенную тему. Так, в 2018 году — это «Безопасные площадки для молодежи». Все дело в том, что молодым людям необходимы безопасные места для сборов, где они смогут реализовывать себя и самовыражаться. Эти площадки должны обеспечить безопасность и сохранить достоинство молодежи.

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Как отметят Международный день молодежи 2018 звезды СТБ

У ведущей программы «Вікна-новини» Юлии Янчар на этот день запланировано романтическое путешествие с мужем: «Едем во Львов, где прошли наши с мужем студенческие годы».

Алена Алымова, актриса сериала «Коли ми вдома» отдыхать в Международный день молодежи не собирается, работа прежде всего: «Я на съемках буду в этот день. Лето — сезон для съемок!».

Ведущая нового проекта «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова собирается в день молодежи совместить приятное с полезным — и поработать, и отдохнуть: «Я с утра до вечера снимаюсь в кино. Но на природе! Поэтому устраиваем со съемочной группой пикник».

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