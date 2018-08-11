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Телеканал СТБ / О чем просить в Рождество Николая Чудотворца

О чем просить в Рождество Николая Чудотворца

Телеканал СТБ

Сегодня, 11 августа 2018 года, православные верующие отмечают Рождество Николая Чудотворца. О чем просят святого в этот день, вы найдете в нашем материале. Николай Чудотворец, или Святитель Николай Мирликийский – один из самых почитаемых святых в православии. Святому молятся в совершенно разных жизненных ситуациях, и, говорят, Чудотворец скоро откликается на молитвы верующих. 

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Существует три дня, посвященных святому Николаю. 11 августа отмечают Рождество святого. 19 декабря – это день смерти святого Николая, его также называют «Зимний Николай». 22 мая отмечается «Николай Летний» – день, когда мощи святителя перенесли в итальянский город Бари.

Почему молитвы Николаю Чудотворцу действенны?

При жизни Николай Чудотворец был глубоко верующим человеком, и его молитвы Богу были настолько искренними, что Господь никогда не оставлял их без ответа. После своей кончины Николай соединился с Богом, что лишь усилило их связь. Именно поэтому, когда мы обращаемся к Николаю Чудотворцу, наши молитвы слышит Бог.

Николай Чудотворец помогает морякам и путешественникам

С давних времен он считается покровителем путешественников, а особенно моряков. А все из-за случая, описанного в его житии. Во время своего морского путешествия в Александрию на учебу на корабле случилась трагедия – один из матросов сорвался с башни и погиб. Николай стал молиться о нем, и вдруг Господь Бог совершил чудо – матрос воскрес. Существует также история, как святитель Николай силой молитвы утихомирил бурю, которая едва не потопила корабль, на котором плыл Николай Чудотворец.

Но молиться Николаю Чудотворцу стоит не только морякам – перед путешествием обязательно нужно обратиться к святому и попросить об удачной поездке.

Николаю Чудотворцу молятся о замужестве дочерей

В житии святого есть история: однажды он тайно подбросил бедняку с тремя дочерьми на выданье мешочек с золотом. И только благодаря этому отец смог спасти своих дочерей от блуда и выдать замуж.

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В память об этом поступке Николаю Чудотворцу по сей день молятся, чтобы обрести семейное счастье.

С просьбой выйти замуж обратиться к святому может не только незамужняя девушка, но и ее близкие родственники, например мать. Ведь кто, как не родители, искренне попросит для своей дочери честного, умного, доброго и любящего мужа.

Николаю Чудотворцу молятся о помощи в житейских ситуациях

Николай Чудотворец среди православных христиан считается самым почитаемым святым. Молитвы к нему никогда не остаются без ответа. Именно поэтому его часто просят о здравии и исцелении. Обращаются к святому и когда не могут справиться с проблемами на работе, ссорами с коллективом или же начальством.

Как правильно молиться Николаю Чудотворцу

Обращение к святому может помочь вам наладить дела, избавиться от болезней, неудач и принести в вашу жизнь счастье и гармонию. Однако, важно помнить: одного прошения недостаточно. К молитве нужно отнестись правильно, сконцентрироваться на ней, очистить свои мысли и говорить с чистой душой.

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