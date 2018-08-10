Стало известно, когда стартует любимый миллионами украинок проект «Все буде добре»! Новый сезон проекта с единственной ведущей Надеждой Матвеевой вернется на экраны в начале осени. Читайте, когда «Все буде добре» выйдет на телеканале СТБ, в нашем материале.

Больше по теме: Когда Хата на тата 7 сезон? Дата выхода проекта в 2018 году

Дата старта осеннего сезона «Все буде добре» 2018 уже известна – это 10 сентября. Проект будет выходить с понедельника по четверг в 16:00.

Как мы уже рассказывали, в новом сезоне у проекта будет только одна ведущая – любимица зрителей Надя Матвеева.

Больше по теме: Надежда Матвеева вновь станет единственной хозяйкой студии «Все буде добре»

Также немного изменится формат программы. Он станет более практичным, сосредоточенным на решении проблем простых людей. В студию будут приходить люди, которые недовольны своими отношениями, сталкиваются с бытовыми проблемами или просто хотят научиться вкусно готовить. Надя и эксперты проекта из разных сфер будут помогать гостям программы разбираться с трудностями.

В каждом выпуске будет несколько рубрик, в том числе любимая кулинарная. Станет больше собственных расследований проекта и появятся новости из мира шоу-бизнеса.

Больше по теме: «Все буде добре»: чем будет отличаться осенний формат 2018

«Наша цель — помочь простыми, эффективными советами улучшить жизнь женщины и ее близких. Зрителю мы хотим донести, что нет безвыходных ситуаций, помочь вернуть веру в себя, наладить отношения с близкими, обезопасить от некачественных продуктов или услуг. Наша команда экспертов, которых собирает Надя, помогает разобраться и решить ситуации, которые волнуют зрителей и с которыми они к нам обращаются», – рассказала руководитель проекта Александра Князева.

Смотрите новый сезон «Все буде добре» с Надеждой Матвеевой с 10 сентября!

Больше по теме: Почему не показывает СТБ? Украина отказывается от аналогового телевидения

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре