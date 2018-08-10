11 августа жители Земли увидят еще одно астрономическое явление этого лета – частичное солнечное затмение. Оно станет последним в «параде затмений» нынешнего года. Когда и где можно наблюдать солнечное затмение – узнайте в нашем материале. Кроме того, как солнечное затмение может сказаться на человеческом здоровье, чего ни в коем случае нельзя делать во время этого астрономического явления, а также как защитить себя от его негативного воздействия – рассказали участница 18 сезона «Битвы экстрасенсов» шаманка Сейраш и психолог-консультант медицинского проекта «Я соромлюсь свого тіла» Ирина Чуева.

В течении года с нашей планеты можно наблюдать от 2 до 5 солнечных затмений, а процент того, насколько Солнце будет закрыто Луной напрямую зависит от местонахождения наблюдателя на Земле. К примеру, 15 февраля затмение можно было увидеть в некоторых частях Антарктиды, Атлантического океана и на юге Южной Америки. Второе затмение, 13 июля, можно было наблюдать в океане где-то между Австралией и Антарктидой!

11 августа 2018 года земляне смогут наблюдать уже третье и последнее солнечное затмение 2018 года. Увидеть его в реальном времени смогут жители Северного полушария: Монголии, Казахстана и северо-восточной части Китая, а также странам Скандинавии, Эстонии, Латвии, Гренландии, северо-восточной части России и северной части Канады. Однако, к счастью или к сожалению, это астрономическое явление не будет видно на территории Украины.

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Если вам таки посчастливится побывать на территории стран, где затмение будет видно, обязательно этим воспользуйтесь. К слову, по предварительным оценкам ученых явление начнется 11 августа в 11:02 по киевскому времени и продлится до 14:30.

Как солнечное затмение влияет на самочувствие

Дабы максимально точно понять, как солнечное затмение может сказаться на человеческом организме, мы расспросили специалистов из двух совершенно разных сфер – медицины и экстрасенсорики.

Так, по словам психолога-консультанта проекта «Я соромлюсь свого тіла» Ирины Чуевой, изменения самочувствия могут испытывать все метеозависимые люди. В этот период значительно повышается эмоциональное возбуждение. Более значительное ухудшение состояния могут испытывать люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем.

Сейраш, участница 18 сезона «Битвы экстрасенсов», в свою очередь считает, что солнечное затмение в большей степени влияет не столько на физическое, как на психологическое состояние.

«В этот период человека могут посещать поистине деструктивные мысли! Люди с психологическими расстройствами обязательно почувствуют ухудшение состояния», – поделилась шаманка.

Что нельзя делать при солнечном затмении

В то время, как Ирина Чуева поделилась исключительно медицинскими советами: не смотреть на затмение без очков и не допускать перегрузок нервной системы, ясновидящая Сейраш порекомендовала не накручивать себя и отбросить любые негативные мысли:

«Наиболее благоразумным решением во время солнечного затмения будет занятие каким-нибудь делом. Проведите время с семьей, с друзьями, сделайте что-то полезное, иначе… чувство тревоги будет нарастать постоянно. Во время этого астрономического явления я не советую принимать важных решений, ведь скорее всего восприятие ситуации будет искажено».

А для того, чтобы уберечься от негативного влияния солнечного затмения, психолог-консультант проекта «Я соромлюсь свого тіла» рекомендует придерживаться здорового образа жизни, высыпаться, принимать контрастный душ, и, конечно же, мыслить позитивно!

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