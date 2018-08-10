В какие дни ожидать магнитные бури в августе 2018 года? Как они скажутся на нашем самочувствии? Как уберечь себя от вредного влияния магнитных полей? Этими вопросами задается каждый метеозависимый человек на планете. Дабы помочь вам обезопасить свой организм от неблагоприятного влияния солнечных вспышек, сайт STB.UA составил график магнитных бурь на август 2018! Кроме того, психолог-консультант проекта «Я соромлюсь свого тіла» Ирина Чуева рассказала, как в этот период справляться с плохим самочувствием. Подробнее – в материале.

В августе нас ожидает сразу несколько магнитных бурь. И если в начале месяца их ощутят лишь те люди, у которых проблемы с давлением, то начиная с середины августа проблемы со здоровьем могут настигнуть каждого.

2, 3, 10, 13, 14 августа ожидаются слабые магнитные бури: они не окажут сильного влияния на организм. Их ощутят, скорее всего, лишь те люди, у которых проблемы с сердцем. В некоторых случаях возможны также резкие перепады настроения.

Самые сильные магнитные бури ожидаются с 16 по 20 августа. В этот период возможны сбои в работе мобильной связи и некоторой техники. Кроме того, у метеозависимых людей могут возникнуть проблемы со здоровьем.

29 августа также пройдет последняя за лето 2018 года магнитная буря, которая будет средней силы.

Какие симптомы и недомогания могут беспокоить во время магнитных бурь

По словам Ирины Чуевой, у метеозависимых могут возникнуть головная боль, тахикардия, нарушение сна и повышенная раздражительность. Также возможно колебание артериального давления и обострение хронических заболеваний.

Не секрет, что наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди, страдающие стенокардией, сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью, нервно-психическими заболеваниями, артритами и т. д.

Как справляться с плохим самочувствием

«Чтобы организм, как можно меньше реагировал на погодные изменения, необходимо укреплять свое здоровье. Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе», – рассказывает Ирина Чуева.

Также эксперт советует проводить закаливающие процедуры, рекомендует посещать курсы поддерживающей терапии и снижать в эти дни количество и интенсивность физических нагрузок.

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