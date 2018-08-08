Куда пойти на выходных 11–12 августа 2018 года

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Куда пойти на выходных 11–12 августа 2018 года

Куда пойти на выходных 11–12 августа 2018 года

Телеканал СТБ

Выходные – время, когда надо расслабляться и делать то, что приносит тебе радость. Тогда почему бы не послушать рекомендации ведущей «Цієї миті рік потому» Даши Трегубовой и не устроить себе лучший уик-энд! Афиша мероприятий в Киеве на выходные 11–12 августа, которая поможет вам выбрать мероприятие по душе, – в нашем материале.

авгвыхи11 12

Best of jazz

iStock-843074264

11 августа, 19:0020:45

ЦУМ, Крещатик, 38/2

Стоимость: 400 грн

В прекрасный летний субботний вечер для вас на «самой центральной» крыше столицы будет играть квартет Руслана Егорова. На мероприятии гостей будут угощать вкусными коктейлями. Вы попадете в атмосферу романтики и беспечности. Красивейший профессиональный вокал и компания ценителей прекрасного заставят вас вернуться сюда еще не один раз.

Больше по теме: День Независимости Украины: история праздника

Большие скидки, «Всі свої»

iStock-683740686

1112 августа, 10:0021:00

Десятинная, 12

Вход свободный

Летом особенно хочется каждый день менять наряды и хвастаться налево и направо красивыми обновками. И у нас для вас хорошая новость: у «Всі свої» намечается распродажа. Спешите выбрать самые модные вещи, чтобы в последние деньки лета и осенью радовать себя стильными образами. Для вашего удобства организаторы разместили магазины с разными скидками на разных этажах. Также всех гостей будут ожидать фудкорты с вкуснейшими угощениями.

Вечерницы искусства ІІ

iStock-909106260

12 августа, 17:0019:30

MediaHub, ул. Михаила Омеляновича-Павленко, 4/6

Стоимость: 50 грн

Провести время, слушая красивые стихи Анны Седых под мелодичные мотивы гитары и бандуры, и при этом помочь бездомным животным. Вот он, вечер, который принесет каждому человеку море позитивных эмоций и еще больше добра в мир! Все деньги, вырученные на Вечерницах, пойдут на поддержку благотворительной организации Кото-Ярмарок.

Больше по теме: Всемирный день кошек: фото котов звезд СТБ

Воркшоп «Развитие креативного мышления. Человек и его блокнот»

iStock-847069454

12 августа, 12:0017:00

Воздвиженская, 34а

Стоимость: 600 грн

Сейчас не только очень модно, но и очень полезно быть креативным и идейным человеком. А что, если мы вам скажем, что этому можно обучиться? В 21 веке есть профессионалы, которые не только хороши в этом деле, но и успешно делятся своим опытом с другими. Вы узнаете, как конспектировать только главные мысли, как развить креативность и многое другое.

Короткометражки от «Фестиваля равенства»

iStock-918113980

12 августа, 18:0021:00

Межигорская, 23/22

Вход свободный

«Арт Подол» представляет сборник короткометражных фильмов, в которых раскрываются темы дискриминации, сексуальности, гендера – все то, что последнее время активно обсуждается социумом. В каждой киноленте вы увидите самые разные истории и точки зрения. Все это поможет гостям мероприятия по-новому посмотреть на проблему и, возможно, начать что-то делать. Кроме того, красивая режиссура и динамические сюжеты также скрасят ваш вечер.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.