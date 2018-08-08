Куда пойти на выходных 11–12 августа 2018 года

Выходные – время, когда надо расслабляться и делать то, что приносит тебе радость. Тогда почему бы не послушать рекомендации ведущей «Цієї миті рік потому» Даши Трегубовой и не устроить себе лучший уик-энд! Афиша мероприятий в Киеве на выходные 11–12 августа, которая поможет вам выбрать мероприятие по душе, – в нашем материале.

Best of jazz

11 августа, 19:00–20:45

ЦУМ, Крещатик, 38/2

Стоимость: 400 грн

В прекрасный летний субботний вечер для вас на «самой центральной» крыше столицы будет играть квартет Руслана Егорова. На мероприятии гостей будут угощать вкусными коктейлями. Вы попадете в атмосферу романтики и беспечности. Красивейший профессиональный вокал и компания ценителей прекрасного заставят вас вернуться сюда еще не один раз.

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Большие скидки, «Всі свої»

11–12 августа, 10:00–21:00

Десятинная, 12

Вход свободный

Летом особенно хочется каждый день менять наряды и хвастаться налево и направо красивыми обновками. И у нас для вас хорошая новость: у «Всі свої» намечается распродажа. Спешите выбрать самые модные вещи, чтобы в последние деньки лета и осенью радовать себя стильными образами. Для вашего удобства организаторы разместили магазины с разными скидками на разных этажах. Также всех гостей будут ожидать фудкорты с вкуснейшими угощениями.

Вечерницы искусства ІІ

12 августа, 17:00–19:30

MediaHub, ул. Михаила Омеляновича-Павленко, 4/6

Стоимость: 50 грн

Провести время, слушая красивые стихи Анны Седых под мелодичные мотивы гитары и бандуры, и при этом помочь бездомным животным. Вот он, вечер, который принесет каждому человеку море позитивных эмоций и еще больше добра в мир! Все деньги, вырученные на Вечерницах, пойдут на поддержку благотворительной организации Кото-Ярмарок.

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Воркшоп «Развитие креативного мышления. Человек и его блокнот»

12 августа, 12:00–17:00

Воздвиженская, 34а

Стоимость: 600 грн

Сейчас не только очень модно, но и очень полезно быть креативным и идейным человеком. А что, если мы вам скажем, что этому можно обучиться? В 21 веке есть профессионалы, которые не только хороши в этом деле, но и успешно делятся своим опытом с другими. Вы узнаете, как конспектировать только главные мысли, как развить креативность и многое другое.

Короткометражки от «Фестиваля равенства»

12 августа, 18:00–21:00

Межигорская, 23/22

Вход свободный

«Арт Подол» представляет сборник короткометражных фильмов, в которых раскрываются темы дискриминации, сексуальности, гендера – все то, что последнее время активно обсуждается социумом. В каждой киноленте вы увидите самые разные истории и точки зрения. Все это поможет гостям мероприятия по-новому посмотреть на проблему и, возможно, начать что-то делать. Кроме того, красивая режиссура и динамические сюжеты также скрасят ваш вечер.

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