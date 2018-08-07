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Телеканал СТБ / Выходные в августе 2018 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы и как их проведут звезды СТБ

Выходные в августе 2018 в Украине: сколько будут отдыхать украинцы и как их проведут звезды СТБ

Телеканал СТБ

Украинцев ждут традиционные длинные выходные в августе, приуроченные ко Дню Независимости. Кроме того, мы отметим еще День украинского флага, ряд профессиональных и религиозных праздников. Подробнее о том, сколько будет выходных в августе 2018, а также как их проведут звезды СТБ — читайте в материале.

день независимости

Выходные в августе

В августе 2018 года украинцы будут работать в течение 22 дней. А для отдыха мы сможем использовать 9 дней: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 24, 25 и 26 августа. Таким образом, ко 27-му Дню Независимости Украины мы получим длинные выходные с 24 по 26 августа. При этом 23 августа, в День украинского флага, рабочее время будет сокращено на один час.  

К тому же в августе мы отметим немало профессиональных праздников:

  • 5 августа — День Воздушных сил ВСУ;
  • 8 августа — День войск связи Украины;
  • 12 августа — День работников ветеринарной медицины и День строителя;
  • 15 августа — День археолога;
  • 19 августа — День пасечника;
  • 26 августа — День шахтера.

И в августе все православные верующие будут отмечать такие религиозные праздники:

  • 19 августа — Преображение Господне;
  • 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
  • 14 августа — Медовый Спас (Маковей);
  • 19 августа — Яблочный Спас;
  • 29 августа — Ореховый Спас (Хлебный).

Как же отметят звезды СТБ главный праздник Украины — День Независимости? Кто-то проведет его на любимой работе, кто-то отправится в долгожданный отпуск, а кто-то поучаствует в забеге и даже представит публике собственное стихотворение.

михаил присяжнюк

Михаил Присяжнюк, ведущий проекта «Один за всіх»: «Прежде всего еще 23 августа я обязательно вывешу украинский флаг. А в День Независимости с утра я уже традиционно, с момента появления соцсетей, обращусь к людям, поздравлю их с тем, что уже так много лет мы независимы и продолжаем развиваться, как бы нам тяжело ни было. Также планируем с детками погулять по городу, так как обычно нам это редко удается, или выехать на природу. Я очень хотел попасть на грандиозный концерт к Славе Вакарчуку, но, к сожалению, в этот раз не получается».

Кроме того, Михаил Присяжнюк специально ко Дню Независимости написал стихотворение, и эксклюзивно на stb.ua вы можете прочесть его первыми:

Развеется и это время тьмы!
Прольется свет, я верю, — так бывает!
Другие дети будут рождены…
О наших похождениях узнают.

Ах, что же скажут гордые юнцы?!
Кем нас представят молодые люди?
Кто мы такие? Верцы? Подлецы?
Превознесут до неба? Иль осудят?

Что в книгах тех напишут о былом?
О войнах как бессмысленных расскажут?!
И как они за праздничным столом
Истории забытые покажут?

Мне не дано их лично повидать,
Но верю, что они меня услышат!
Я так хочу им правду рассказать:
Во что мы верим, как свободно дышим.

Как мы, порой в грязи и нищете,
За будущее гордо выживаем!
Как многое не видим в суете,
И смело за свободу погибаем.

Мы счастливы! Не нужно нас жалеть.
У нас так много радости и веры!
Пусть кто-то не успеет постареть,
Но станет тот героем и примером.

В неровен час, у бездны на краю,
Мы пишем для истории страницы,
И восхваляем родину свою,
И гордо мы зовемся — Украинцы!

мирослава ульянинаМирослава Ульянина, ведущая проекта «Зважені та щасливі»-8: «На День Независимости я планирую принять участие в киевском «Забеге в вышиванках», который уже традиционно проводится в течение нескольких лет. А организовывает его мой знакомый тренер Саша Кузин, благодаря которому я дважды пробежала полумарафон. Этот забег проводится в разных городах Украины одновременно, так что присоединяйтесь и вы»!    

даша трегубоваДаша Трегубова, ведущая проекта «Цієї миті рік потому»: «День Независимости мы семьей и компанией друзей будем праздновать на Кипре — отпуск за весь год удалось взять только на две недели в августе».

валерий ославскийВалерий Ославский, ведущий проекта «Я соромлюсь свого тіла»: «Планирую провести День Независимости с семьей. Мы традиционно выходим на дневную прогулку с посещением аттракционов. А вечером все вместе готовим семейный ужин».

вита евтушинаВита Евтушина, ведущая «Вікна-новини»:  «Хотя День Независимости — это официальный выходной в Украине, но у нас, в «Вікнах», — это будний день, потому что новости не знают отдыха. Этот праздничный день я, пожалуй, проведу в эфире и буду рассказывать, как его праздновали по всей стране. Наш ньюз-рум в этот день тоже особенный — на работу все приходят в вышитых рубашках. А уже дома вечером мы с мужем продолжаем празднование с украинскими песнями — мы любим петь дуэтом».

юлия янчарЮлия Янчар, ведущая «Вікна-новини»: «День Независимости буду праздновать, скорее всего, на работе. Так складывается годами — для кого-то это государственный выходной, а в новостях выходных нет! Обязательно надену вышиванку и вывешу желто-голубой флаг из окна!».

александр колядаАлександр Коляда, ведущий проекта «ЭксперименТЫ»: «День Независимости буду праздновать с коллегами из Грузии. Они приедут обмениваться опытом в сфере продления жизни и изучения биологии молодости».

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