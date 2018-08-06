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Телеканал СТБ / Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата празднования в 2018 году

Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: дата празднования в 2018 году

Телеканал СТБ

С приходом последнего летнего месяца все христиане ожидают три больших религиозных праздника – Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. С ними связано множество не только православных, но и истинно украинских обрядов и традиций. Даты, на которые выпадают эти праздники, неизменны из года в год. Первым отмечают Медовый Спас – 14 августа, затем Яблочный Спас – 19 числа, а в конце месяца – Ореховый Спас, который принято праздновать 29 августа.

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Медовый (Маковый) Спас  – 14 августа

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Медовый Спас также называют и Маковым, или же Маковея (Макковей). Первый Спас также является Мокрым, или Спасом на воде. Принято чествовать воду, печь пряники, пироги и блинчики с медом и маком. Считается, что по дню первого Спаса судят о том, каким будет третий –  Ореховый. В этот день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа. Это единственный многодневный православный пост в честь Богородицы и её Успения.  Также празднования спаса связаны не только с религиозными событиями, а и с сельскими полевыми работами. Считается, что Медовый спас знаменует начало сбора урожая.

Яблочный (Яблоневый) Спас – 19 августа

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Традиционно к празднованию Яблочного Спаса начинают готовиться за 2 недели. В этот период нельзя употреблять яблоки. Такой запрет особенно касается женщин, поскольку считается, что в таком случае она принимает на себя грех праматери Евы. Также не стоит отгонять и убивать насекомых. Если муха села на руку 2 раза – это предвещание успеха и благополучия.

Существует поверье, что в сам день Яблочного спаса все яблоки обретают особые чудодейственные свойства. Поэтому хозяйки святят все фрукты,  готовят  различные блюда с яблоками, делают заготовки на зиму. Люди верят, что желание, загаданное перед тем, как откусить кусочек яблока, обязательно сбудется.

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Еще одной традицией является предвещание, какой будет грядущая осень и зима. Сухой день сулит сухую осень, дожди в этот день предвещают дождливую осень, а ясное солнце говорит о суровой будущей зиме.

Ореховый (Хлебный) Спас – 29 августа

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Третий Спас – Ореховый. В этот день непременно нужно пойти в церковь, помолиться и освятить корзинку с яблоками, виноградом, орехами, медом и хлебом. С давних пор в народе также считалось, что ветки ореха в этот день имеют особую силу. Например, банный веник изготовленный из орешника способен вылечить человека от любых болезней.

На Ореховый Спас также припадает великий религиозный праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Поэтому 29 августа в церкви проводят праздничную литургию.

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