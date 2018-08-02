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Телеканал СТБ / Музыкальный продюсер «Х-фактор»-9 Вадим Лисица отмечает день рождения

Музыкальный продюсер «Х-фактор»-9 Вадим Лисица отмечает день рождения

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Сегодня, 2 августа, Вадим Лисица, новый музыкальный продюсер талант-шоу «Х-фактор», отмечает 43-й день рождения. Редакция сайта СТБ от всей души поздравляет его с праздником и желает вдохновения и успехов во всех начинаниях.

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У Вадима Лисицы, музыкального продюсера лучшего вокального шоу страны «Х-фактор»-9, 2 августа день рождения. Сегодня этому талантливому человеку исполнилось 43 года.

Желаем Вадиму Лисице в 9 сезоне «Х-фактор» открыть много новых и уникальных талантов и реализовать все свои творческие задумки.

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Напомним, недавно стало известно, что Вадим Лисица станет новым музыкальным продюсером «Х-фактор»:

«Я давно наблюдаю за «Х-фактором», поскольку постоянно отслеживаю появление новых артистов в украинском шоу-бизнесе. Мы с певицей ALYOSHA ездили на съемки прямого эфира, где она выступала в дуэте с группой DETACH. Меня впечатлило то, насколько все профессионально, захватывающе и красиво. И когда в конце прошлого года Елена Романенко предложила мне подумать над тем, чтобы стать музыкальным продюсером этого шоу, мне стало интересно».

Старт 9 сезона любимого талант-шоу «Х-фактор» уже объявлен. Это 1 сентября! Так что уже совсем скоро вы сможете насладиться новыми талантами и работой Вадима Лисицы с будущими звездами.

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