StarLightAcademy организовывает первый в Украине мастер-класс известного американского сценариста, драматурга, продюсера и режиссера Нила Ландау. 22 сентября в Киеве он расскажет о всей подноготной сценарного искусства в рамках темы «Основы написания сценариев на ТВ в эпоху цифровых технологий».

Известный сценарист и драматург, скрипт-консультант крупнейших голливудских и европейских кинокомпаний Нил Ландау поделится своими знаниями и навыками на тему «Основы написания сценариев на ТВ в эпоху цифровых технологий».

Во время мастер-класса слушатели получат детальный обзор современного телевизионного рынка для сценаристов и авторов. Акцент будет сделан на новые структуры и форматы, созданные в связи с требованиями революции цифрового телевидения.

Нил раскроет секреты успешности популярных сериалов последних лет, среди которых «Карточный домик» (House of Cards) , «Игра престолов» (Game of Thrones), «Во все тяжкие» (Breaking Bad), «Рассказ служанки» (The Handmaid’s Tale), «Мир Дикого запада» (Westworld),«Сверхъестественное» (UnREAL), «Фарго» (Fargo), «Настоящий детектив» (True Detective, season 1), «Теория большого взрыва» (Big Bang Theory), «Большая маленькая ложь» (Big Little Lies), «Чёрное зеркало» (Black Mirror) и другие.

На мастер-классе Нил Ландау подробно поговорит со слушателями на темы: «Как поймать зрителя на крючок: тизер и холодный вход», «Развитие персонажа, анализ сцен и подтекст», «Диалоги», «Искусство питчинга», «Как ворваться в телебизнес» и т.д..

Он расскажет о фишках и франшизах комедийных сериалов и драм, пилотных сериях, точках входа для сериала, арках персонажей, работе сценарных комнат, бит-листе для телесериала, создании и правках аутлайнов телесериала, оформлении сценариев для разных платформ, жанров и структур, библии и мини-библии сериала и работе над обратной связью от студии.

Наиболее полезен и познавателен мастер-класс будет для сценаристов, продюсеров, режиссеров, редакторов и операторов.

Уникальный мастер-класс Нила Ландау организован StarLightAcademу, которая дает возможность сотрудникам группы StarLightMedia прослушать трехдневный курс бесплатно.

Для всех остальных коллег, имеющих отношение к производству сериалов и телепродукта, мастер-класс будет длиться один день – 22 сентября. Стать слушателем мастер-класса просто – достаточно приобрести билеты на сайте concert.ua.

Начало в 10:00 в концертном клубе Bel étage (ул. Шота Руставели, 16а).

Нил Ландау – именитый сценарист и шоураннер, преподаватель престижного курса обучения сценаристов в Школе телевидения, кино и цифровых СМИ в Калифорнийском Университете Лос-Анджелеса (UCLA) и Университете кинематографических искусств Южной Калифорнии (USC). Также Ландау известен как скрипт-консультант высочайшего класса. Он работал со сценариями американских блокбастеров «Парк Юрского периода», «Человек-паук», «Дурное влияние», «Смерть ей к лицу», «Путь Карлито», был сценаристом популярных американских сериалов «Молодые и Дерзкие», «Мелроуз плейс», «Факультет», популярной кинокомедии «Не говори маме, что няня умерла» и других. В 2012 году с успехом прошел его мультипликационный фильм «Тэд Джонс и Затерянный город», который получил премию «Гойя» за лучший адаптированный сценарий.

