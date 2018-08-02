Популярная украинская группа «Антитела», которая выступала в качестве приглашенной звезды на «Х-фактор», презентовала клип на песню «Лови момент». В кадре появилась жена фронтмена коллектива, известная певица Alyosha. Подробнее о премьере нового клипа от группы Антитела – в нашем материале.

После успеха песни и видео «TDME» популярная поп-рок группа «Антитела» презентует вторую песню с будущего альбома «Hello» – «Лови момент».

Видеоработа «Лови момент» построена на искренности и от начала до конца пронизана метафорами – в стиле «Антител». Человеческие отношения стали главным месседжем клипа: целостность и единство – то, без чего люди не смогут выжить на Земле.

На этот раз нет актеров и постановок. Впервые музыканты показали широкой аудитории свои семьи. На экранах появился фронтмен Тарас Тополя с женой Алёной (известная певица Alyosha), а также все участники со своими близкими.

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Музыканты обозначили этот клип, как технически сложный и дорогой в истории «Антител». Съемки проходили в течение 10 дней. Участниками группы был пройден самый сложный пешеходный туристический маршрут Украины, да еще и в сезон дождей.

«Лови момент» – своеобразное продолжение предыдущего клипа «TDME», а завершит эту серию следующая песня из будущего альбома «Hello», презентация которого запланирована на осень этого года. А на 2019 группа «Антитела» планирует большой стадионный тур по городам Украины в поддержку шестого альбома.



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