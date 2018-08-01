Куда пойти на выходных 4-5 августа 2018 года

Теплые летние дни проходят очень быстро, потому нужно каждую свободную минуту проводить незабываемо. Ведущая тревел-шоу «Світами за скарбами» Роза Аль-Намри рассказала, куда пойти в Киеве на выходных ,чтобы отлично провести время. Вы точно не будете скучать! Афиша мероприятий в Киеве на выходные 4-5 августа – специально для наших читателей.
Ночь кино Стенли Кубрика
4 августа, 22:30-6:00
ул. Шота Руставели, 19
Стоимость: 120 грн
Ценители отличного кино, отзовитесь! Предлагаем вашему вниманию мероприятие, которое подойдет как для отдыха с друзьями, так и для свидания и даже празднования дня рождения. Вот, что говорят про Стенли Кубрика другие именитые режиссеры: Стивен Спилберг: «Никто не снимал фильмы лучше, чем Кубрик», Мартин Скорсезе: «Одна кинолента Кубрика стоит десятков фильмов других режиссеров», Вуди Аллен: «Кубрик – самый крутой из режиссеров во Вселенной».
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Кантри-вечеринка на балконе
4 августа, 18:00-22:00
ул. Десятинная, 12
Вход свободный
Настоящий пикник на одном из красивейших балконов столицы. Чем не идеальный выходной? Жареная рыба, мясо, морепродукты и, конечно же, запах костра. А еще – отличная компания веселых и интересных людей, которые разделяют вашу любовь к классным вечеринкам. Также гостей ждет музыка в стиле кантри и еще много интересного.
Концерт «Мистерия звука»
4 августа, 19:30-21:00
ул. Большая Васильковская, 57
Стоимость: 200-400 грн
«Мистерия звука» – это живое сочетание архаичных и современных музыкальных инструментов, колокольных и духовых мелодических традиций человечества. На этом необычном концерте вы не просто увидите и услышите космос и звезды, но и сможете по-настоящему расслабиться. Такую атмосферу создадут необычные инструменты: алтайский варган, индийская флейта и другие.
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Фестиваль американского кино «Независимость»
5 августа, 19:00-21:00
ул. Набережно-Луговая, 8
Вход свободный
На этом мероприятии вы увидите сборник интересных короткометражек. Инициатива таких вечеров принадлежит посольству США, которое еще в 2011 году основало фестиваль кино «Независимость». 5 августа в креативном пространстве Izone вы сможете посмотреть такие киноленты: «Последний сельский танец», «Чайнатаун навсегда», «Я-юпик», «Скрипка Джо».
Burger Kid’s Pool Party
5 августа, 12:00-16:00
ул. Вадима Гетьмана, 6
Стоимость: 150 грн
Отличное событие для родителей и их детишек – вечеринка у бассейна! Не только же взрослым тусить. В программе мероприятия: джампинг и купание в бассейне в жилетах, конкурс от фотостудии, угощение бургерами от талантливого шеф-повара и, конечно же, веселые игры с аниматорами.