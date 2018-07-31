Окрошка – это популярный в нашей стране летний холодный суп. Это блюдо настолько вкусное, что на лето его включают в свое меню даже изысканные рестораны. Готовится этот холодный суп очень просто. Но следует знать, что рецепты окрошки могут отличаться по составляющим. Готовиться окрошка может на квасе, кефире, сыворотке, айране или даже минералке. Ищите рецепт окрошки с курицей или вареной колбасой в нашем материале и готовьте с удовольствием!

Окрошка на квасе

Ингредиенты:

200 г вареной колбасы или курицы

3-4 картофеля

2 огурца

5-7 средних редисок

2-3 куриных яйца

1 пучок зеленого лука

1 пучок укропа

1 л. кваса

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Картофель и яйца отварить, остудить, очистить, нарезать маленькими кубиками и насыпать в глубокую кастрюлю. Нарезать маленькими кубиками колбасу или мясо, добавить в кастрюлю. Огурцы и редис нарезать мелкой соломкой и добавить к кастрюлю. Зеленый лук и петрушку мелко нарезать, присыпать солью, слегка размять и оставить на 10 минут. Затем добавить зелень в кастрюлю и хорошо перемешать. Залить холодным квасом и оставить немного настояться в холодильнике. Подавать окрошку на квасе со сметаной. Перед подачей посолить и поперчить по вкусу. Также, по желанию, можно добавить хрен или горчицу.

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Окрошка на кефире

Ингредиенты:

2-3 картофеля

3 яйца

250 г вареной колбасы

2 огурца

1 пучок редиски (примерно 10 штук)

пучок зеленого лука

небольшой пучок петрушки

500 мл кефира 2,5%

500 мл воды (можно минеральной)

2 ч.л. лимонного сока или уксуса

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Картофель и яйца отварить, остудить, почистить и нарезать маленькими кубиками. Колбасу, редис, огурцы также нарезать кубиками. Мелко нарезать зеленый лук и петрушку. Смешать все ингредиенты в кастрюле. Кефир смешать с водой, добавить лимонный сок или уксус. Залить в кастрюлю с нарезанными ингредиентами. Перемешать. Добавить соль и перец по вкусу и поставить в холодильник минут на 20-30.

Окрошка на сыворотке

Ингредиенты:

250 г вареной колбасы или любого мяса

2 картофеля

2 яйца

2 огурца

небольшой пучок укропа

пучок зеленого лука

30 мл лимонного сока

4 ст.л. сметаны

1 л сыворотки

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Яйца и картофель отварить до готовности, остудить и нарезать мелкими кубиками. Пересыпать в большую кастрюлю. Нарезать огурцы мелкими брусочками, добавить в кастрюлю. Колбасу или мясо нарезать кубиками и отправить к остальным ингредиентам. Зеленый лук и укроп мелко покрошить и добавить к остальным компонентам. Хорошо перемешать. Добавить в кастрюлю сметану, лимонный сок и залить сывороткой. Посолить, поперчить по вкусу и поставить в холодильник до охлаждения.

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Окрошка на айране

Ингредиенты:

200 г куриной грудки

3 картофеля

2 огурца

5 шт редиса

2 яйца

пучок зеленого лука

маленький пучок петрушки

маленький пучок укропа

5 ст.л. сметаны

1 л айрана

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Отварить картофель и яйца, остудить и очистить. Отварить куриную грудку. В большую кастрюлю нарезать мелким кубиком картофель, огурец, редис, яйца и куриную грудку. Всю зелень мелко порубить и добавить в кастрюлю. Слегка посолить, поперчить и залить айраном. Хорошо перемешать. По желанию полить лимонным соком. Поставить в холодильник до охлаждения.

Окрошка на минералке

Ингредиенты:

0,5 кг картофеля

5 яиц

400 г говядины

2 крупных огурца

пол лимона

пучок зеленого лука

маленький пучок укропа

маленький пучок петрушки

1-1,5 л минеральной воды

2-3 ч.л. горчицы

100 г майонеза

50 мл ледяной воды

Способ приготовления:

Отварить говядину, картофель и яйца. Нарезать мелкими кубиками очищенный картофель, говядину и огурцы. Поместить в кастрюлю. Из яиц достать желтки. Белки нарезать мелкими кубиками и добавить в кастрюлю. Желтки размять вилкой. Смешать их с горчицей, солью, соком половины лимона и ледяной водой. Залить заправкой ингредиенты, добавить майонез, посолить, поперчить по вкусу. Зелень мелко порубить и добавить в кастрюлю. Перемешать. Залить охлажденной минералкой и перемешать.

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