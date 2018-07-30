Добрых дел много не бывает. Журналистка «Вікна-Новини» Ирина Стороженко рассказала о Space camp и о том, как можно помочь проекту. В лагерь приезжают дети с разной сложности инвалидностью, которые в основном не выходят из дома. По словам Ирины, такой лагерь для многих – первый выход в свет, первая социализация. Подробнее о Space camp читайте в материале.

Space camp – инклюзивный лагерь, это пространство для всех. Так описала нам проект журналистка Ирина Стороженко.

Вот, что еще мы узнали о поездке журналистов в лагерь Space camp:

«Этот проект нам хорошо знаком, так как в течение года в «Вікна-Новини» мы делали сюжеты о сборе средств для него на Кураж-базаре. Для детей лагерь бесплатный, кураторы-вожатые – это все волонтеры. Детей – 92. Все с разной сложной инвалидностью, это дети, которые в основном не выходят из дома. И этот лагерь для многих первый выход в свет, первая социализация. Мамы оставляют детей на целый день, что для них тоже тот еще каминг аут.

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Волонтеры там нужны всегда по будням с 10.00 – до 17.00.

Мы пришли познакомиться, провести время, что именно будем делать – не знали. Там каждому из нас дали ребенка, которому нужно больше внимания, чем остальным. И на 2 часа – это были наши дети. Нам рассказали об их особенностях, которые нужно учитывать. Вечером у них бал, и нужно было помочь сделать им прически и костюмы, подготовить танец и разучить песню. Кроме того, дети завтракали, мы помогали им есть. Еще играли мячом, катались на скейте, читали вместе книги».

Лагерь пройдет до 19 августа и ему требуются волонтеры. Все желающие могут помочь. «Вікна-Новини» также собираются посетить Space camp еще раз.

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