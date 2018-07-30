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Телеканал СТБ / Поздравления с Международным Днем Дружбы

Поздравления с Международным Днем Дружбы

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Настоящий верный друг – подарок судьбы! Таких людей нужно ценить каждый день! Но сегодня особенно, ведь 30 июля весь мир отмечает Международный День Дружбы. Подарите своим друзьям теплые и красивые поздравления. 

В ТЕМУ: Международный день дружбы: история праздника

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Дружба — это радостные встречи,
Море фантастических затей.
При любой проблеме — с другом легче,
А без друга в жизни тяжелей.

День друзей шагает по планете,
Раздает улыбки и любовь.
Так пускай везде на белом свете
Вспыхивает дружба вновь и вновь!

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Без дружбы трудно жить на свете,
Поддержки мало и тепла.
Нет тех бесед, что греют сердце
И жизнь без искорки скучна.

За друга, не жалея ноги —
В полночный час пройду я путь,
Чтобы помочь ему не много,
Развеять жизненную грусть.

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Как хорошо иметь друзей,
Ведь с ними можно веселиться,
А если что-то, вдруг, не так —
Проблемой можно поделиться.

Друзья всегда тебя поймут,
Дадут совет, в беде помогут.
И даже просто помолчать,
Когда слова не к месту, смогут.

День дружбы празднует народ,
Весь мир друг друга поздравляет.
Пусть каждый дружбу бережет,
И о друзьях не забывает!

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Дружба — это не подарок,
Дружбу надо заслужить,
И поэтому в День Дружбы
Всем желаю не забыть:

Позвоните своим близким,
Пожелайте им добра
И тогда те пожелания
К вам вернуться все сполна!

Всем своим друзьям скажу я,
Ничего не утая:
Вы — моя опора в жизни,
Моя пристань и семья.

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