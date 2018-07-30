Настоящий верный друг – подарок судьбы! Таких людей нужно ценить каждый день! Но сегодня особенно, ведь 30 июля весь мир отмечает Международный День Дружбы. Подарите своим друзьям теплые и красивые поздравления.

В ТЕМУ: Международный день дружбы: история праздника

Дружба — это радостные встречи,

Море фантастических затей.

При любой проблеме — с другом легче,

А без друга в жизни тяжелей.

День друзей шагает по планете,

Раздает улыбки и любовь.

Так пускай везде на белом свете

Вспыхивает дружба вновь и вновь!

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Без дружбы трудно жить на свете,

Поддержки мало и тепла.

Нет тех бесед, что греют сердце

И жизнь без искорки скучна.

За друга, не жалея ноги —

В полночный час пройду я путь,

Чтобы помочь ему не много,

Развеять жизненную грусть.

Как хорошо иметь друзей,

Ведь с ними можно веселиться,

А если что-то, вдруг, не так —

Проблемой можно поделиться.

Друзья всегда тебя поймут,

Дадут совет, в беде помогут.

И даже просто помолчать,

Когда слова не к месту, смогут.

День дружбы празднует народ,

Весь мир друг друга поздравляет.

Пусть каждый дружбу бережет,

И о друзьях не забывает!

Дружба — это не подарок,

Дружбу надо заслужить,

И поэтому в День Дружбы

Всем желаю не забыть:

Позвоните своим близким,

Пожелайте им добра

И тогда те пожелания

К вам вернуться все сполна!

Всем своим друзьям скажу я,

Ничего не утая:

Вы — моя опора в жизни,

Моя пристань и семья.



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