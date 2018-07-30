Судья «Х-Фактор»-9 Настя Каменских записала дуэт с Любовью Успенской. Песня была представлена на музыкальном фестивале в Баку «Жара». Композицию «Ты же не забыл» написал Потап. Новый трек уже можно слушать онлайн. Подробнее о премьере «Ты же не забыл» – в материале.

Недавно Настя Каменских спела дуэтом с Любовью Успенской на международном музыкальном фестивале «Жара», который проходит ежегодно в Баку. Слова и музыку к песне «Ты же не забыл» написал Потап.

«Для меня огромная честь и радость спеть с Любовью. Это невероятная женщина, самобытная, талантливая, чувственная. Творить с таким легендарным артистом – большая гордость и вдохновение», – говорит Настя Каменских.

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«Любовь – это глубокое и волшебное чувство, которое наполняет нашу жизнь смыслом. Я надеюсь, что этой песней мы с Настей вдохновим слушателей сквозь годы нести прекрасные эмоции любви, беречь и ценить близких и дорогих их сердцам людей», – прокомментировала новую песню Любовь Успенская.

Прослушать и оценить новый трек Насти Каменских и Любови Успенской «Ты же не забыл» можно уже сейчас:



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