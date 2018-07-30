Мода 2018: как расставить акценты в одежде

Как же стильно одеваться в этом году? Каждый год дизайнеры диктуют новые правила моды, 2018 не стал исключением. На что делать акценты, какой выбрать стиль и как из простых вещей создать модный образ — читайте в нашем материале.

Максимум натуральности

Натуральность давно признали признаком высокой моды. В данной ситуации речь про макияж, прическу и модные брови. Пора избавляться от лаков и гелей для волос. Чистые и ухоженные волосы собраны в пучок и красивое плетение – тренды этого года. На счет макияжа все очень просто: выровнять тон лица, нанести немного туши и использовать нюдовые матовые помады.

Яркий акцент на обувь

Классические лодочки, но ярких цветов, например, желтого или синего, способны сделать образ невероятным. Но помните — акцент должен быть один. Такие туфли отлично будут смотреться с узкими джинсами и рубашкой-бойфренд. Для более делового стиля можно подобрать бежевый вариант.

Спортивный стиль

Многие дизайнеры взяли на заметку, что из спортивных штанов или футболок можно создать очень сексуальный образ. Если ваша фигура позволяет носить обтягивающие вещи, то это точно для вас. Обычные черные штаны с лампасами, однотонная футболка и туфли на высоком каблуке – и прохожие не смогут отвести взгляда.

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Простота

Из моды стремительно продолжают уходить блестящие элементы на одежде. На смену им приходит простота и элегантность. Еще такой стиль называют парижским шиком. Суть таких образов в базовом гардеробе. Белые рубашки, приталенные юбки ниже колен, утонченные топы на тонких бретельках, водолазки темных или пастельных цветов, классические джинсы, приталенный пиджак и даже тельняшка – это то, без чего не может обойтись модница в 2018 году. Помните, чем проще ваш образ – тем шикарней вы выглядите.

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Монохром

Наряды одного цвета помогут вам не только сэкономить время на подбор цветов в образе, но и сделают вас выше и стройнее. Часто монохром носят total black или total white, но нужно обратить внимание на другие цвета. Да, тут нужно обязательно знать цвета, которые подойдут именно вам. Для блондинок отлично подойдут оттенки синего, красного, фиолетового цветов.

Брюнеткам следует обратить внимание на зеленый, горчичный, светло-синий, а также серые цвета.

Для обладательниц рыжих волос рекомендуют голубой, желтый, коричневый, зеленый и красные цвета.