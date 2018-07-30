Феномен украинской сцены дал феерический концерт под луной. 28 июля Всеукраинский гастрольный тур Олега Винника «Ты в курсе» встречала Южная Пальмира. Концерт состоялся на одном из новейших стадионов в Европе, «Черноморце». Креативная команда технического персонала и осветителей по-новому подошла к разработке сценического освещения и спецэффектов, что сделало шоу Олега Винника уникальным и незабываемым.

Зрители горячо встретили певца. Казалось, что по окончанию концерта они готовы были оттанцевать еще одну двухчасовую музыкальную программу.

«В Одессе публика не будет аплодировать только потому, что ты – артист. Изначально зритель оценивает. Признаться, мне тоже когда-то пришлось завоевывать любовь одесситов. Бог дал заслужить их уважение. Но многие коллеги меня поддержат: собрать стадион в Одессе – непросто», – отметил исполнитель.

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Кроме того, Винник поделился интересными подробностями концерта.

«Когда я начал петь «Вовчицю», на небе вышла луна размером с «паляницю». Это было настолько мистически. Впервые во время моего выступления на стадионе появилась полная луна», – сказал артист.

Свой гастрольный тур Олег Винник продолжит во второй половине августа на стадионах Кропивницкого, Сум и Ровно. Затем певец даст дополнительные концерты в Черновцах и Житомире, а позже отправится в южные и восточные регионы Украины.

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