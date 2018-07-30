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Телеканал СТБ / Брови 2018: модные тенденции года

Брови 2018: модные тенденции года

Телеканал СТБ

Четко очерченные брови остались в прошлом, а на смену им пришла естественная небрежность. Какие же еще брови в моде в 2018 году? Читайте подробнее в нашем материале.

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брови 2018

Естественные брови

Не стремитесь сделать свои брови идеальными в 2018 году. Брови должны выглядеть натурально и небрежно. Это главный тренд года!

модные брови 2018

Асимметричные

Не стоит воспринимать эту тенденцию буквально и намеренно добиваться асимметрии. Смысл в том, что если ваши брови не совершены и немного отличаются друг от друга – не стоит об этом волноваться.

модные брови

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Мелирование

Альтернативой полному окрашиванию бровей станет мелирование. Так, окрашиваются только некоторые волоски, что делает их более естественными и объемными.

модные брови 2018

Без бровей

На модных показах возродился еще один тренд – лицо без бровей. Добиться такого эффекта можно с помощью обесцвечивания волосков. Или же кардинальным методом: полностью удалить брови.

брови 2018

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Тенденции бровей из Instagram

Да, на такие эксперименты решится не каждая девушка, но они могут вдохновить на создание новых образов. Мы сделали для вас подборку самых экстравагантных идей по дизайну бровей, “взорвавших” Instagram.

Перья

Одно из самых смелых решений – брови в форме пера. Модный эксперимент финской визажистки Стеллы Сиронен обрел небывалую популярность на просторах Instagram. Она разделила брови на пробор и зафиксировала их гелем по бокам.

брови перья

Коса

В этом случае брови выглядят так, будто их заплели в косички. Но самом деле это просто оптическая иллюзия. Такой эффект достигается с помощью карандаша  и моделирующего геля для бровей. Идея принадлежит Эросу Гомесу, блогеру-визажисту из США.

косички на бровязх

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Волна

Это еще одна тенденция, которую стремятся повторить художники-визажисты и бьюти-блогеры. Визажист Джессика Бродерсен стала основоположником этого тренда, сделав волнистым только край брови. Но ее последователи воплотили идею иначе: в волну превратилась вся бровь.

волнистые брови

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